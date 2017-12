Catanzaro, la sconfitta peggiore. Occhio al mercato

SPORT

Domenica 24 Dicembre 2017 - 21:16

Chi c’è non basta e chi non c’è dovrà per forza di cose affrettarsi a tornare: è chiaro il ritornello, ancor di più dopo l’amaro k.o. di Caserta e la prestazione non proprio brillante dei giallorossi al “Pinto”. Quello sceso in campo ieri in Campania non è stato certo il Catanzaro che ci si aspettava per l’ultima trasferta dell’anno – la prima gara del girone di ritorno – ma una sua copia alquanto pallida, un po’ impaurita e decisamente senza mordente. Una squadra diversa da quella ammirata nelle precedenti gare esterne contro Siracusa e Sicula Leonzio, costretta dalle tante assenze a fare di necessità virtù ed obbligata - per l’evanescenza in attacco, la poca reattività tra mediana e difesa e un livello insufficiente di cattiveria nei frangenti clou - a pagare dazio ad un avversario solo apparentemente in crisi, in realtà pimpante in velocità e tosto a centrocampo. Dionigi lo ha battezzato come lo stop «forse peggiore» tra quelli inanellati nella sua gestione puntando il dito soprattutto contro l’approccio mentale e la mala gestione della superiorità numerica da parte dei suoi; il dato forse più eloquente è però l’incidenza dell’emergenza infortuni sul rendimento del gruppo con la sterilità offensiva magari non totalmente imputabile all’assenza o alle pessime condizioni di pedine fondamentali come Infantino, Letizia e Cunzi ma di certo aggravata da tali contingenze. Falcone e Puntoriere ci hanno provato anche ieri, con loro poi anche i giovani Kanis e Lukanovic, ma i risultati non sono stati certo quelli sperati. Senza un Letizia al top manca lo spunto là davanti e nessun altro nella rosa sembra in grado di poter imitare il napoletano nell’accensione della scintilla; senza Infantino (o uno della sua taglia) si è invece quasi sempre spuntati e a voglia che si dannino Lukanovic o Anastasi: la presenza in area e il lavoro sporco non sono mai gli stessi. Discorso purtroppo identico per il centrocampo, ridotto all’osso ed incerottato contro i campani per le contemporanee assenze di Marin, Onescu e Benedetti e per le condizioni non brillantissime di Maita e Van Ransbeeck: la Casertana ieri ha affondato con troppa facilità sorprendendo di rimessa sia la zona centrale che una difesa statica e quasi sempre in affanno. Recuperare gli elementi ai box è dunque l’imperativo principale, il secondo – la società ne discuterà con l’allenatore dopo la gara di sabato prossimo contro la Reggina ma qualcosa di sostanzioso bolle già in pentola – sarà quello di rimpinguare la rosa sul mercato operando i giusti tagli e i giusti innesti in tutti i reparti. Perché chi c’è a quanto pare non sembra bastare per colmare le lacune e in attesa del ritorno di chi non c’è è giusto trovare alternative.

Gianfranco Giovene