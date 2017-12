Catanzaro Calcio, notizie positive dall'infermeria

SPORT

Martedì 26 Dicembre 2017 - 20:40

Digerito il panettone natalizio e l'amaro boccone di Caserta, il Catanzaro ha ripreso questa mattina la preparazione in vista dell'ultima gara dell'anno contro la Reggina. Indicazioni positive sono arrivate dall'infermeria con il rientro in gruppo - seppur parziale - di almeno tre dei quattro assenti causa infortunio dell'ultima sfida esterna in casa della Casertana: Infantino, Benedetti e Cunzi hanno infatti ripreso a lavorare con il pallone e almeno il centrocampista di Assisi dovrebbe tornare a disposizione dal primo minuto per il derby che chiuderà il 2017; per gli altri due bisognerà valutare con più attenzione nelle prossime sedute ma non è da escludersi - specie per l'ex Matera - un impiego anche gara in corso. L'altro infortunato storico, il difensore Gambaretti, ha proseguito al contrario il lavoro differenziato ai margini del campo e solo se riuscirà a risolvere il problema fisico che lo tiene fuori da inizio dicembre - precisamente dalla gara interna contro il Racing Fondi prima della giornata di riposo - si potrà pensare ad una suo inserimento nella lista dei convocati. Da Reggio Calabria intanto rimbalza la notizia della volontà del club amaranto di lavorare a porte chiuse fino al giorno della gara del "Ceravolo": l'ultimo clamoroso k.o. interno contro il Rende pare aver lasciato il segno e la truppa di Maurizi, in ritiro al Sant'Agata, vuole ora ritrovarsi nel silenzio. E della vigilia del derby tra Catanzaro e Reggina si parlerà domani alle 18.30 nella trasmissione Studio giallorosso in onda sulla nostra Web tv e condotta da Mimmo Barbaro e Gianfranco Giovene.