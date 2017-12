Un-cantiere-aperto-per-il-restauro-degli-scarabattoli-dell-Immacolata

CRONACA

Venerdì 29 Dicembre 2017 - 11:58

Con la presentazione ufficiale ai giornalisti e al pubblico, tenutasi ieri nella Chiesa del Monte dei Morti, è stato inaugurato l’intervento di restauro dei quattro scarabattoli in ceroplastica della Basilica dell’Immacolata di Catanzaro e dell’Ecce Homo della parrocchia Madonna del Carmine di Catanzaro. Un’iniziativa significativa per diversi aspetti. Innanzitutto perché è frutto dell’impegno delle associazioni del territorio, Fai di Catanzaro e Circolo Placanica che, con una campagna di donazioni, hanno raccolto i fondi necessari per sostenere i lavori. E poi, perché l’intera operazione è stata resa possibile dalla collaborazione sinergica tra il mondo dei professionisti dell’arte e del restauro e quello della medicina e della scienza. L’intervento, promosso dall’Ufficio Diocesano per i beni Culturali dell’Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace, ha visto infatti coinvolti anche il Sant’Anna Hospital di Catanzaro, che ha messo a disposizione i suoi laboratori per effettuare alcune indagini diagnostiche, e l’Associazione Concentrica, che, dopo la visita guidata del 2015 e grazie anche all’effetto mediatico suscitato dalle parole di Vittorio Sgarbi in città, ha contribuito ad a riportare al centro dell’attenzione le splendide ceroplastiche opera di Caterina De Julianis, suora e artista partenopea vissuta a cavallo tra i secoli XVII e XVIII. Moderata dal giornalista Marcello Barillà, alla presentazione dell’iniziativa hanno portato i propri saluti il Capo della Delegazione FAI di Catanzaro Gloria Samà e il Presidente del Circolo di Cultura Augusto Placanica, Venturino Lazzaro, i quali hanno evidenziato l’impegno profuso da parte delle associazioni e dei club service nel portare avanti per circa tre anni un lungo iter burocratico e di sensibilizzazione pubblica giunta finalmente al termine. A presentare i dettagli del lavoro appena iniziato è stato il restauratore Giuseppe Mantella, il quale ha sottolineato che la volontà condivisa è quella di adottare un modello di approccio scientifico che possa divenire un esempio per tutti gli interventi su manufatti in ceroplastica: “Per comprendere i metodi di lavorazione e i materiali utilizzati all’epoca – ha detto – è stato necessario effettuare delle analisi diagnostiche da cui è emerso che gli scarabattoli, nel corso del tempo, hanno subito restauri invasivi. Abbiamo scoperto che nel materiale adoperato dall’artista ci sono tracce di corda, pergamena, fiori naturali che hanno dato forma all'impasto di cera. Le analisi ci hanno consentito di tracciare anche le componenti chimiche dei colori, al fine di selezionare oggi gli strumenti giusti per consentire la pulitura e la riqualificazione delle superfici restituendo l’opera così com’era”. Il connubio tra arte e scienza si è, quindi, realizzato grazie all’apporto del S.Anna Hospital con il responsabile del servizio di Radiologia, Gregorio Lillo Odoardi, il quale ha messo a disposizione i macchinari per una giornata al fine di effettuare indagini accurate e non distruttive attraverso Tac, radiografie, riflettografie multispettrali e infrarossi. Un’iniziativa sostenuta in tutte le sue fasi dall’Arcidiocesi: don Massimo Cardamone, incaricato Diocesano per i Beni Culturali, ha infatti evidenziato la grande collaborazione sinergica sintetizzata in un protocollo d’intesa, sottoscritto con tutte le realtà coinvolte, i cui risultati finali saranno visibili tra un paio di mesi circa: “Il completamento del restauro con la restituzione delle opere – ha detto - rappresenterà una vera festa per tutta la città”. Il laboratorio di restauro in regime di cantiere aperto, allestito nei locali del palazzo arcivescovile previa autorizzazione della Soprintendenza competente, potrà essere visitato dai cittadini, a partire dall'8 gennaio, dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00; il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00. Inoltre, sarà possibile programmare percorsi didattici per gli studenti di ogni ordine e grado con il supporto del FAI.

Domenico Iozzo