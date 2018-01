Catanzaro, ok per Bombagi e Cianci

SPORT

Domenica 07 Gennaio 2018 - 21:37

Con la squadra ancora in vacanza per la sosta natalizia, proseguono le manovre di mercato in casa Catanzaro. La prossima settimana dovrebbe essere quella decisiva per gli affari Bombagi e Cianci con il primo non convocato per il ritiro invernale della Ternana, appetito anche dalla Fidelis Andria, ma in attesa dell'ok per ricongiungersi a Dionigi, e il secondo chiamato a chiarire la propria posizione con la Reggiana prima di staccare il biglietto dell'eventuale rientro a Sassuolo e da lì imbarcarsi per la Calabria. Entrambe le piste vengono monitorate con ottimismo da via Gioacchino da Fiore ma in entrambi i casi sarebbero già state individuate delle alternative. Una frenata importante si registra invece nell'operazione Coccolo con il diciannovenne scuola Juventus a quanto pare non totalmente convinto di abbracciare un'avventura al sud dopo la parentesi in prestito al Perugia: Cuneo e Mestre ci hanno buttato un occhio e se le convinzioni del ragazzo non cambieranno un trasferimento in Piemonte o in Veneto potrebbe far tramontare l'ipotesi Catanzaro. Nell'eventualità l'affare saltasse, le attenzioni del club si sposterebbero su un altro under da far crescere e con il quale completare il capitolo difesa, già di per sé chiuso con gli innesti di Cason e Sepe, il reintegro di Sabato e le partenze di Sirri e Marchetti. A proposito di under, Imperiale sembra entrato nel mirino dell'Ascoli - ma al momento non sarebbe nata una vera e propria trattativa - mentre continueranno ad allenarsi con la prima squadra i Berretti classe 2000 Ielo, De Pace e Paparazzo. Da valutare anche la posizione del vice-Nordi, Marcantognini, che per giocare di più potrebbe optare per un ritorno in D.

Gianfranco Giovene