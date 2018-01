Aquile, vacanze finite. Domani anche Cason in gruppo

SPORT

Lunedì 08 Gennaio 2018 - 20:26

Vacanze finite per i giallorossi: domattina, al Poligiovino, la squadra riprenderà gli allenamenti mentre dal quartier generale di via Gioacchino da Fiore i vertici del club proseguiranno con il monitoraggio delle operazioni di mercato attualmente imbastite. Unico volto nuovo della prima sgambata del 2018 sarà Stefano Cason, difensore centrale di proprietà dell'Atalanta, rilevato dal Catanzaro in prestito fino al termine della stagione. Per l'altro innesto difensivo già virtualmente chiuso dal diesse Doronzo, l'italo-uruguaiano Sepe, bisognerà invece attendere ancora qualche giorno: giusto il tempo di consentire al ragazzo di regolare la propria posizione con l'Akragas prima di raggiungere Dionigi e il resto della truppa. Tramontata, come già sottolineato nelle scorse ore, l'idea Coccolo con il giovane prodotto della Primavera della Juventus più propeso ad abbracciare un'avventura al nord che a trasferirsi nel girone meridionale. Le attenzioni a questo punto si spostano pressoché unicamente al reparto avanzato con i nomi di Bombagi, Cianci e Cesaretti tra i più caldi e diverse voci a fare da contorno. Suggestiva ma per ora inconsistente la pista che conduce a Comi, punta di proprietà della ProVercelli che quasi certamente rientrerà dal prestito al Vicenza e verrà rigirato altrove dai piemontesi: il venticinquenne scuola Milan piace dal punto di vista tecnico incarnando le caratteristiche del lottatore d'area, ha dalla sua il fatto di conoscere già Dionigi - era a Reggio Calabria insieme a Bombagi nella stagione 2012/13 - ma al momento non sembra si sia andato oltre l'apprezzamento. La lista delle pretendenti per il figlio d'arte è già lunga: Lecce, Mestre, Sambenedettese, Livorno e Pisa hanno già chiesto informazioni sul suo conto e se si vorrà fare un tentativo bisognerà di certo farlo alla svelta. Tra i mille rumors anche un ipotetico cavallo di ritorno dal nome Andrea Razzitti - in questo caso, però, sembra davvero solo fumo e niente arrosto – e un ritorno di fiamma dopo l’approccio di quest’estate chiamato Stefano Padovan – i contatti ci sono stati ma da Caserta non c’è nessuna intenzione di lasciarlo partire.

Gianfranco Giovene