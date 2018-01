Diga Melito, Manno: 'basta rinvii o protesta clamorosa'

CRONACA

Lunedì 08 Gennaio 2018 - 21:44

Una protesta clamorosa. E’ quella che minaccia il presidente del Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese Grazioso Manno in riferimento all’annosa vicenda della diga del Melito. In una comunicazione al presidente della Regione Oliverio Manno scrive: ho riscritto ancora una volta al Ministro Del Rio per chiedere il finanziamento di euro 14 milioni per realizzare il progetto definitivo e cantierabile della Diga sul Melito, ed euro 4.5 milioni per le indagini. Alla luce dell'articolo 49 della Legge di stabilità, non ci sono più ostacoli alla mia richiesta di finanziamento per realizzare il progetto definitivo e cantierabile. Ormai non Vi sono più ostacoli alla mia richiesta. Io aspetterò fino a venerdì prossimo:altrimenti la mia protesta sarà assolutamente clamorosa. Una minaccia?Si ,una minaccia perché stanchi di promesse e stanchi di aspettare. Aspetto notizie”.

“La mia sopportazione è arrivata al limite: - ha poi dichiarato Manno ora basta, veramente basta. Il ministro Del Rio ed il presidente Mario Oliverio diano finalmente una risposta certa, senza più insopportabili rinvii .Io ormai sono pronto a tutto per difendere un'opera (la Diga sul Melito)importante e strategica per lo sviluppo e l'occupazione di tutta la Calabria centrale. Non mi fermerò più davanti alle solite promesse: chiedo una volta per tutte fatti concreti”.