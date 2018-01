Catanzaro Calcio, allenamento nella bufera di vento

SPORT

Mercoledì 17 Gennaio 2018 - 21:45

Giornata intensa per il Catanzaro, trascorsa anche oggi tra campo e scrivania. Per problemi logistici, legati soprattutto alle inclementi condizioni atmosferiche, l'allenamento odierno è stato spostato da Giovino al Campo B del "Ceravolo". Le forti raffiche di vento e la pioggia incessante hanno messo a dura prova la truppa di Dionigi che ha comunque proseguito la preparazione in vista del match di domenica contro la Juve Stabia. In campo si è rivisto il portiere Nordi, rientrato in città dopo il periodo di cure a cui si è sottoposto fuori regione; per il resto gruppo pressoché al completo a disposizione del tecnico modenese. Le attenzioni - della piazza come del club - restano in questa fase rivolte soprattutto al mercato; delle ultime ore la notizia di un sondaggio fatto con il Foggia sul conto dell'esperto centrale difensivo Tommaso Coletti: classe '84, di Canosa di Puglia, il ragazzo si sta in questo periodo allenando a parte con i satanelli, è da tempo dato in uscita dalla società rossonera ma starebbe premendo per rimanere comunque nella cadetteria. La pista verrà battuta con cautela nelle prossime ore mentre resta in standby - ad oggi forse un po' meno calda - l'ipotesi Moi. Decisamente più forte l'interessamento per il gambiano Modou Badje, centrale di centrocampo di proprietà dell'Atalanta che stando alle voci delle ultime ore potrebbe approdare in giallorosso a breve per colmare - almeno numericamente - il vuoto lasciato da Benedetti. Nel suo curriculum finora poco e niente se non un esordio nel campionato primavera nel 2016 con gli orobici e meno di cinque presenze nel prestito a Modena da luglio del 2017 ad oggi. I nodi più grossi sembrano però riguardare l'attacco, sia in fase di entrata che di uscita: al passo d'addio - ormai da giorni - c'è Anastasi per il quale si starebbe cercando una soluzione in serie C mentre si aspetta l'apertura di qualche spiraglio da Reggio Emilia per tentare l'affondo a quello che pare essere davvero l'obiettivo principe per il reparto offensivo ossia Cianci.

CALENDARIO - Ufficializzato oggi anche il cambio d'orario per la prossima gara interna contro il Bisceglie: anziché alle 18.30 - come originariamente previsto - la partita si giocherà alle 16.30 come da richiesta avanzata alla Lega dalla società giallorossa per esigenze organizzative.

Gianfranco Giovene