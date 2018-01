Rappresentativa-Nazionale-U18-LND-al-Centro-Tecnico-Federale

SPORT

Il tecnico Fausto Silipo ha convocato per martedì 23 Gennaio 34 ragazzi provenienti dal Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata e Puglia

Lunedì 22 Gennaio 2018 - 12:39

La Rappresentativa Under 18 di Fausto Silipo si rimette in moto dopo i due stage di preselezione dedicati ai calciatori classe 2000 e 2001 appartenenti ai club di Serie D e a quelli dei campionati regionali dell’area nord effettuati a Brugherio (MB) ed a Sacile (PN), il 9 e 10 Gennaio 2018. Sarà il Centro Tecnico Federale di Catanzaro ad aprire le porte Martedì 23 Gennaio a partire dalle ore 14:30 ai ragazzi selezionati dallo staff tecnico tra Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata e Puglia, in tutto 34 e tutti del 2000. Si segnalano i “calabresi” Pasquale Foti, portiere della Cittanovese, Antonio La Gamba (difensore) e Michele Raso (centrocampista) della Vibonese, Manuel Scrivo (difensore), Giuseppe Riitano (centrocampista) e Gliozzi Matteo (attaccante) del Roccella, Giorgiò Paolo (attaccante) della Palmese, Scarcella Mario (difensore) e Violante Francesco (centrocampista) del Gallico Catona, Giuseppe Ombrella (difensore) del Cutro e Vincenzo Foti (difensore) del Locri.

Prossimo appuntamento al Centro Tecnico Federale Martedì 30 Gennaio con il raduno d’area della Rappresentativa Nazionale U17 LND guidata dal tecnico Francesco Statuto.

Di seguito l’elenco dei convocati:

Portieri:

1) LOLIVA ANDREA 29.03.2000 FBC GRAVINA Serie D/Puglia

2) FOTI PASQUALE 24.09.2000 ASD Calcio Cittanovese Serie D/Calabria

3) MEO FEDERICO 27.03.2000 SSD ACR MESSINA Serie D/Sicilia

4) FUSCO ANTONINO 07.10.2000 ASD CASALNUOVO F. CR Campania

Difensori:

5) SCARCELLA MARIO 15.04.2000 ASD C.GALLICO CATONA CR Calabria

6) GARGIULO ALESSANDRO 01.01.2000 SF AVERSA NORMANNA Serie D/Campania

7) LA GAMBA ANTONIO 09.09.2000 US VIBONESE Calcio Serie D/Calabria

8) OMBRELLA GIUSEPPE 03.01.2000 ASD CUTRO CR Calabria

9) SCRIVO MANUEL 04.11.2000 ASD ROCCELLA Serie D/Calabria

10) MATTEI GIULIO 17.01.2000 ASD TROINA Serie D/Sicilia

11) CANNINO FRANCESCO 06.10.2000 ASD POL. CASTELBUONO CR Sicilia

12) FOTI VINCENZO 21.06.2000 AC LOCRI 1909 CR Calabria

13) FERRACANE NICOLO’ 17.06.2000 ASD DATTILO NOIR CR Sicilia

14) DIANO’ GIOVANNI 06.05.2000 ASD GRUMENTUM V. CR Basilicata

15) SCIRETTA VINCENZO 12.07.2000 ACD FIDES SCALERA CR Basilicata

16) SERINO ANTONIO 24.10.2000 ASD SP. FULGOR CR Puglia

17) MARCELLINO FRANCESCO 07.02.2000 US BITONTO CR Puglia

Centrocampisti:

18) GIORDANO GIUSEPPE 28.02.2000 SF AVERSA NORMANNA Serie D/Campania

19) VIOLANTE FRANCESCO 07.01.2000 ASD C.GALLICO CATONA CR Calabria

20) LATTANZI ANDREA 03.08.2000 ASD NOICATTARO C. CR Puglia

21) RASO MICHELE 01.10.2000 US VIBONESE Calcio Serie D/Calabria

22) MASI VINCENZO 08.02.2000 ASD SORRENTO 1945 CR Campania

23) RIITANO GIUSEPPE 23.06.2000 ASD ROCCELLA Serie D/Calabria

24) BARRASSO FRANCESCO 21.08.2000 SSD AUDACE CERIGNOLA Serie D/Puglia

25) CIRINO ROBERTO 24.08.2000 ASD BACOLI SIBILLA CR Campania

26) BOCCHETTI FRANCESCO 04.12.2000 ASD AV ERCOLANESE Serie D/Campania

27) MUSTACCIOLO VINCENZO 19.07.2000 ASD TROINA Serie D/Sicilia

28) DININNO DOMENICO 06.05.2000 FBC GRAVINA Serie D/Puglia

Attaccanti:

29) GLIOZZI MATTEO 02.05.2000 ASD ROCCELLA Serie D/Calabria

30) LETI ALESSANDRO 18.11.2000 ASD NOICATTARO C. CR Puglia

31) GIANNOTTI DANILO 15.06.2000 USD CITTA’ DI FASANO CR Puglia

32) DELEONARDIS GIUSEPPE 02.05.2000 FBC GRAVINA Serie D/Puglia

33) LAURO GIUSEPPE 08.05.2000 ASD FC S.AGNELLO CR Campania

34) GIORGIO’ PAOLO 15.01.2000 US PALMESE ASD Serie D/Calabria

STAFF TECNICO:

Allenatore FAUSTO SILIPO

Allenatore in 2° FRANCESCO CITTADINO

Preparatore dei Portieri BRUNO FEDERICI

Referente Tecnico Regionale Calabria FRANCESCO CITTADINO

Referente Tecnico Regionale Sicilia CALOGERO BREVE

Referente Tecnico Regionale Basilicata NICOLA ANGELILLO

Referente Tecnico Regionale Puglia VINCENZO TAVARILLI

Referente Tecnico Regionale Campania