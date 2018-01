Elezioni,Fiorita su Fb: decliniamo offerta di qualsivoglia candidatura

POLITICA

Lunedì 22 Gennaio 2018 - 22:4

“Al termine un lungo dibattito abbiamo convenuto in maniera pressoché unanime che occorre mantenere fermo il progetto civico che ha consentito lo straordinario risultato del giugno scorso e che tutti gli sforzi devono essere rivolti al rafforzamento di Cambiavento, alla costruzione sul territorio, alla interazione con la comunità. Molti, generosamente, hanno detto che avrebbero appoggiato qualunque scelta avessi assunto, ma con orgoglio posso scrivere che Cambiavento ha deciso collettivamente di declinare l’offerta di una qualsivoglia candidatura”. Così, con un messaggio pubblico sulla sua pagina Facebook Nicola Fiorita, leader del movimento Cambiavento e candidato sindaco alle elezioni dello scorso giugno, confermando l’orientamento che era trapelato nei giorni scorsi ( clicca qui per leggere la notizia di Catanzaroinforma di domenica mattina ) ha declinato l’invito a candidarsi al Parlamento .

Le motivazioni. Fiorita spiega nei dettagli le motivazioni di questa decisione. “La proposta di una forte candidatura alle prossime elezioni, - si legge nel post - avanzata da una importante forza politica, rappresenta certamente un bel riconoscimento per i processi di innovazione democratica che abbiamo innescato nelle scorse elezioni comunali. Come era giusto che fosse, abbiamo ragionato a lungo sulla decisione da prendere. Lo abbiamo fatto nel corso di due ricche assemblee di Cambiavento, in cui sono emerse posizioni diversificate e spesso complesse, non di rado contenenti al proprio interno elementi contradditori e incerti".

Crescita collettiva "Sono stati momenti di crescita collettiva, - prosegue il consigliere comunale e docente universitario - che ci hanno riportato in quel clima straordinario che iniziammo a vivere giusto un anno fa. Abbiamo concretato ancora una volta i valori fondamentali del nostro progetto politico: la partecipazione, la passione e la trasparenza. Tutto il dibattito ha avuto un solo protagonista: Catanzaro. Come rilanciare il rinnovamento della classe dirigente cittadina, come restituire autorevolezza e credibilità alla politica cittadina, come riportare la nostra città al centro del dibattito politico regionale e nazionale”. Da qui la decisione di non partecipare alla competizione elettorale del 4 marzo. “Noi siamo quello che scegliamo” conclude Fiorita.