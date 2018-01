Catanzaro-Bisceglie, tutta l'artiglieria è a disposizione di Dionigi

SPORT

Sabato 27 Gennaio 2018 - 20:19

Pronti a schierare l’artiglieria. Ha aspettato tanto, Dionigi, per avere le sue bocche di fuoco tutte a disposizione: nei periodi di magra ha dovuto fare di necessità virtù affidandosi a qualche «ragazzotto dalle belle speranze», ma ora che le cose sono migliorate, ora che Infantino e Letizia hanno recuperato, che Cunzi è sulla strada pieno rientro, che Falcone ha più benzina e che a loro si è aggiunto anche Corado, la tentazione di forzare un po’ la mano e aumentare il carico davanti è tornata a farsi evidente. Per la gara di domani contro il Bisceglie il tecnico modenese potrebbe optare per una disposizione tattica a metà tra il 3-5-2 e il 3-4-3 con entrambe le punte titolari in campo dal primo minuto più Falcone sulla linea mediana al posto dello squalificato Marin. Una disposizione decisamente più offensiva rispetto a quella vista a Castellammare, sulla cui fattibilità l’allenatore è sibillinamente tornato anche durante la conferenza stampa pre gara parlando di equilibri da mantenere in fase di non possesso anche con i due mediani e con più elementi d’attacco. Le corsie esterne saranno quasi certamente presidiate da Zanini e Sepe mentre De Giorgi potrebbe partire dal primo minuto al posto di Gambaretti. Ufficializzati i numeri di maglia dei nuovi arrivati: il difensore Cason entrerà nella lista con la casacca numero 6 mentre al gambiano Badjie andrà la 24; a Corado il numero 34 mentre il giovane Ielo – convocato per il centrocampo - vestirà il 30.

MERCATO – Passato il weekend ed archiviato – si spera con il sorriso - il Bisceglie, si tornerà poi a parlare di mercato con le piste in uscita che potrebbero vedere l’accelerazione decisiva in vista del gong del 31 gennaio. Icardi – oggi assente dal campo di Giovino – saluterà a breve trasferendosi alla Virtus Entella mentre per la punta Anastasi – a parte per tutta la durata della rifinitura – potrebbero aprirsi a breve inaspettati spiragli in Puglia: l’attaccante è infatti finito sotto la lente d’ingrandimento della Virtus Francavilla che, dopo aver ceduto Saraniti al Lecce, starebbe valutando anche la sua posizione per il reparto avanzato. Già fuori lista, anche il difensore Sirri dovrà trovare presto collocazione mentre il giovane Puntoriere – considerando forse le proprie ambizioni di titolarità troppo chiuse – starebbe valutando le avances del Siracusa. Mercato in entrata numericamente e tecnicamente chiuso ma occhio alle sorprese: la ciliegina Porcino continua ad ingolosire i vertici e chissà che in chiusura…

CATANZARO (3-5-2) : Nordi; De Giorgi, Di Nunzio, Sabato; Zanini, Onescu, Maita, Falcone, Sepe; Infantino, Letizia. All. Dionigi

BISCEGLIE (4-3-3) : Crispino; Delvino, Petta, Markic, Jurkic; D'Ancora, Vrdoljak, Risolo; Partipilo, Jovanovic, Azzi. All. Zavettieri

Gianfranco Giovene