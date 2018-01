Us, Anastasi va a Francavilla. Dalla Puglia arriva Valotti

SPORT

Martedì 30 Gennaio 2018 - 21:30

Penultima giornata di mercato invernale intensa sia in entrata che in uscita per il Catanzaro: all’Hotel Melià di Milano il diesse Doronzo ha lavorato alacremente nel tentativo di trovare collocazione agli esuberi ma questo non ha impedito di portare a casa anche un risultato nella casella arrivi. Entrambi gli affari hanno avuto come interlocutore la Virtus Francavilla con cui i giallorossi hanno prima trovato l’accordo per la cessione a titolo definitivo di Valerio Anastasi – un anno e mezzo di contratto per lui con i pugliesi – poi, messo la firma per il passaggio dell’under Marco Valotti alla corte di Dionigi – fino a giugno con opzione per la prossima stagione. Uno sliding doors tra due elementi d’attacco in cerca di maggiore spazio, due piste però nate slegate tra loro e portate a termine nella stessa giornata. Sempre per il reparto avanzato – e sempre a proposito di under – rimane in bilico la posizione di Puntoriere: il giocatore di proprietà della Virtus Entella ha nelle scorse ore ricevuto segnali di apprezzamento non solo da Siracusa ma anche da Teramo e Gubbio; lo spazio in campo potrebbe per lui restringersi nella seconda parte della stagione ed è per questo che si starebbe guardando intorno. Lukanovic è invece entrato nel mirino dell’Olbia con il club sardo che starebbe in queste ore attendendo una risposta dalla casa madre Novara; per l’ormai ex giallorosso il futuro potrebbe essere un’isola: in Sardegna con i galluresi o in Sicilia con il Trapani. E in entrata? Detto di Valotti, i riflettori sono rimasti aperti anche soprattutto su Antonio Porcino: l’ex Reggina era e rimane l’obiettivo principale prima del gong ma su di lui ci sono soprattutto Spezia e Catania. Domani le ultime ventiquattrore di contatti serrati, poi calerà il sipario e sarà solo il campo a parlare. VERSO LECCE – Archiviato il successo contro il Bisceglie, Dionigi e la squadra si sono ritrovati questo pomeriggio al PoliGiovino per iniziare la preparazione in vista della prossima trasferta in casa della capolista Lecce. Assenti alla ripresa solo Zanini e Nicoletti – entrambi messi k.o. dalla febbre – per il resto gruppo al completo agli ordini del mister e dello staff atletico per il consueto lavoro di scarico di inizio settimana. A parte ha lavorato Anastasi mentre Icardi si è unito al gruppo; l’escluso dalla lista Sirri non ha invece partecipato alla seduta. Ufficializzata la terna arbitrale per la prossima gara del "Via del Mare": fischietto affidato all'umbro Matteo Proietti con Nicola Badoer e Fabio Tribelli - entrambi di Castelfranco Veneto - a supporto sulle linee laterali.

Gianfranco Giovene