Elezioni 2018, la sfida del Pd calabrese

POLITICA

Martedì 06 Febbraio 2018 - 22:15

di Antonio Cantisani

Il Pd come ultimo argine per evitare l’invasione di irresponsabili, populisti ed estremisti, il Pd della concretezza dei fatti raggiunti al governo del Paese e della Regione. Sono questi i “pilastri” che i democrat hanno evidenziato nella presentazione ufficiale delle candidature al Parlamento nelle Politiche in Calabria, l’ultimo passaggio prima dell’avvio effettivo di una campagna elettorale che si preannuncia durissima.

La convention – Presiede la presentazione il segretario regionale dem Ernesto Magorno, parlamentare uscente e capolista al collegio proporzionale del Senato: lo affiancano i due capilista nei collegi plurinominali della Camera, la deputata uscente Enza Bruno Bossio e il vicepresidente della Regione Antonio Viscomi, e quindi il governatore Mario Oliverio. In platea si nota qualche assenza “pesante” tra i big del partito calabrese ma anche tra i candidati, come a esempio la ministro Marianna Madia, numero due nel collegio plurinominale “Sud della Camera: in compenso ci sono le altre donne schierate in prima linea dal Pd, da Aquila Villella (collegio uninominale del Senato Catanzaro-Vibo), a Sonia Ferrari (collegio uninominale Senato Cosenza), e poi l’ex sindaco di Rosarno Elisabetta Tripodi (collegio uninominale della Camera Gioia Tauro), l’ex ministro Maria Carmela Lanzetta e l’ex sindaco di Decollatura Anna Maria Cardamone (candidate nel collegio proporzionale del Senato) e la componente della segreteria regionale Giulia Veltri (collegio plurinominale “Sud” della Camera). Intruppati in sala, altri candidati, elencati dal responsabile regionale dell’organizzazione del Pd Giovanni Puccio.

L’unità secondo Magorno – Esordisce Magorno: «Per la prima volta dopo 20 anni abbiamo messo in campo una squadra calabrese, se si pensa che c’è un ministro numero due e tutti i capilista sono espressione della nostra regione». Il segretario del Pd aggiunge: «Abbiamo governato bene, sul piano nazionale e regionale, ma adesso dobbiamo fare di più perché il 4 marzo il vero avversario da battere è il populismo. E dobbiamo mettere in campo politiche ancora più forti per il Mezzogiorno e la Calabria, perché qui il disagio è reale, soprattutto nei giovani. La ‘ndrangheta – dice ancora Magorno – si deve sicuramente sconfiggere con la repressione e con l’azione della magistratura, che noi sosteniamo sempre, ma la politica deve fare altro: dobbiamo eliminare il disagio perché solo quando l’ultimo nostro giovane non sarà più disoccupato avremo sconfitto la ‘ndrangheta». Secondo Magorno «il Pd ha il dovere di fare questa grande battaglia e per farla deve essere unito, andando casa per casa, perché solo uniti vinceremo».

Parlano i capilista – Molta attesa per l’intervento di Viscomi, che in premessa ringrazia sentitamente il governatore Mario Oliverio, quasi a sgomberare definitivamente il campo da presunte incomprensioni tra i due ventilate dagli organi di informazione. «La nostra forza – afferma poi il vicepresidente della Regione - dovrà essere quella di parlare il linguaggio della verità e della chiarezza, anche perché abbiamo fatto tanto, sia al governo della Regione che del Paese. A un cittadino che l’altro giorno mi ha chiesto perché dovrebbe votare Pd ho risposto: perché il Pd non promette miracoli ma ha tenuto in piedi il sistema. Adesso – prosegue Viscomi – abbiamo l’occasione di far crescere il Paese e lo possiamo fare solo con una visione riformista, inclusiva e solidale, e il Pd è l’unica forza politica riformista, inclusiva e solidale». A sua volta Enza Bruno Bossio rimarca «i fatti prodotti dai governi del Pd a livello nazionale e regionale, protagonisti di un incrocio virtuoso di capacità, a dispetto di quanto dicono i 5 Stelle, che stanno davvero parlando a vanvera come sulla vicenda degli Lsu-Lpu, vicenda della quale ci stiamo occupando dal 2013 e che ha avuto una svolta con l’insediamento della Giunta Oliverio. Dobbiamo avere l’orgoglio di sentirci del Pd, questo – rimarca la Bruno Bossio – dovrà essere la cifra della nostra campagna elettorale».

Le conclusioni del governatore – A chiudere, le parole del presidente della Regione Oliverio: «L’esito di questa campagna elettorale – dice - è aperto e dipende molto dalla nostra capacità di sollecitare i cittadini a una riflessione nel merito dei problemi. Il primo aspetto da sottolineare è che in questi 5 anni di governo a guida Pd il Paese si è tirato fuori dall’orlo del baratro nel quale era stato portato da Berlusconi e dal centrodestra. E in questo contesto – prosegue Oliverio - il Mezzogiorno ha riconquistato un’attenzione concreta dopo essere stato cancellato dall’agenda nazionale. Ricordo in particolare la direzione nazionale del Pd dell’8 agosto 2015 sul Mezzogiorno: da quel dibattito è partita la fase dei Masterplan e dei Patti per territori come la Calabria. Grazie a questo e grazie ai nostri sforzi qualcosa adesso si sta muovendo, anche in Calabria, con segnali di inversione rispetto al trend negativo del 2007-2014. Un esempio – ha rilevato il governatore - sono le ottime cifre del credito di imposta in Calabria, sintomatiche di una ritrovata attrattività degli investimenti nella nostra regione. Sono fatti da cui partire per insistere su questa strada: la sciagura più drammatica sarebbe interrompere questo processo». A parere del presidente della Regione «al di là di alcuni diversi punti di vista, a esempio sulla sanità, in questi anni c’è stata una forte intesa tra governo e Regione che ha prodotto fatti concreti, su temi come l’economia e le infrastrutture. Basti pensare ai 530 milioni investiti sulla ferrovia jonica, il più grande intervento su questa linea dai tempi di Cavour: la ferrovia jonica – conclude Oliverio – non è un mero annuncio o un semplice impegno ma è un cantiere concreto».