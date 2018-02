Psi provinciale, incontro con dirigenti e candidati

CRONACA

Venerdì 09 Febbraio 2018

Si è svolta nella sede della federazione Provinciale del Psi – si legge in una nota stampa - il previsto incontro fra i dirigenti ed i candidati socialisti alla Camera dei Deputati. Si tratta di Francesca Leotta, insegnante di Reggio Calabria, Gianmaria Lebrino, Segr.Prov.le di Vibo Valentia, entrambi componenti del Consiglio Nazionale del partito, di Elisa Greco, studentessa Università di Catanzaro e di Giuseppe Romeo, commercialista della zona jonica reggina. Grande partecipazione e grande entusiasmo anche per il fatto che il P.S.I. vuole partire dalla componente giovanile per un rilancio del partito, come sta avvenendo in tutto il Paese. La crisi e le divisioni all’interno del P.D., ma soprattutto l’astensionismo (54% in Sicilia dove si svolgevano le elezioni regionali con preferenze) stanno a dimostrare che è indispensabile una alternativa ai partiti ed agli schieramenti oggi in campo. Per mercoledì 14 ,alle ore 17,30 presso la sede del P.S.I. in CZ. Lido è previsto un incontro fra i dirigenti socialisti della Provincia ed il candidato al collegio CZ-Lamezia Antonio Viscomi. Il Vice Presidente della Giunta Regionale ha espressamente chiesto un incontro con i socialisti, che fanno parte della coalizione di centro-sinistra, al fine di sottoporre all’attenzione degli iscritti il lavoro che ha svolto in questi anni in qualità di componente della Giunta Regionale, ma soprattutto proporre, dopo aver sentito tutte le componenti politiche, sindacali e le Associazioni, una serie di questioni che riguardano il Mezzogiorno e la Calabria. Il Segretario Amato, ha espresso grande soddisfazione per la presenza dei giovani candidati, la qualcosa sta a dimostrare, che si vuole partire dalla valorizzazione delle giovani generazioni per rilanciare gli ideali socialisti, oggi particolarmente in crisi per la presenza massiccia di qualunquismo e pericolosi rigurgiti estremisti. Mai come in questo momento, particolarmente in Europa è indispensabile recuperare i valori e gli ideali socialisti ed è per questo motivo che va sottolineato, che soltanto Papa Francesco affronta i problemi che riguardano i bisognosi e tutti coloro che vivono in una condizione di disagio e che hanno bisogno di assistenza e solidarietà. Grande soddisfazione viene espressa per la candidatura del Prof.Antonio Viscomi, che al di là del metodo, può rappresentare un punto di riferimento sia dal punto di vista politico, che culturale e professionale.