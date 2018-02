Fiore (Fn): puntare su piccola impresa e cambiare politiche migratorie

POLITICA

Venerdì 09 Febbraio 2018 - 22:32

Una destra nazional popolare che si ricompatta per avere un ruolo determinante nelle future politiche di governo. È questo che ha sottolineato Roberto Fiore, segretario nazionale di Forza Nuova e leader della coalazione "Italia agli italiani", parlando con i giornalisti a Catanzaro a margine di una manifestazione elettorale. La posizione è nota, la sovranità deve tornare agli Italiani, e le parole di Fiore vanno nel senso di criticare quanto più forte possibile la politica dell’immigrazione del Governo. Il voto del 4 marzo, soprattutto in Calabria , terra in cui gli sbarchi si susseguono a ripetizione, secondo Fiore sarà importante proprio per ristabilire i confini geografici e sociali di un Paese che il leader di Forza nuova definisce insicuro. Perché per il segretario di Forza Nuova riacquistare sovranità significa anche fare una lotta serrata alle grandi mafie.Ma Fiore è fresco di cronaca , i fatti tragici di Macerata dell’ultima settimana, piombano ovviamente nell’incontro calabrese.- "Noi ci troviamo di fronte a un atteggiamento gravissimo del regime. Un regime che innanzitutto dice che nessuno deve tenere manifestazioni e poi domani ne permette alla sinistra estrema". Dice Roberto Fiore,in riferimento ai fatti accaduti ieri sera a Macerata. "Un regime - ha detto ancora Fiore - che proibisce una manifestazione che non poteva proibire. Questo perche' le leggi di questo Paese dicono con chiarezza che in periodo elettorale non si puo' proibire alcun comizio e noi ieri sera eravamo li' per un comizio". "E' un regime - ha aggiunto Fiore - che sembra voglia nascondere il fatto che esiste in Italia la mafia nigeriana, cioe' la vera radice dell'omicidio. E gli elementi che emergono dicono che si e' trattato di un omicidio e non di una overdose". Secondo Fiore, "questi sono dati importantissimi che ci fanno capire che Forza Nuova e Italia agli italiani, nel momento in cui sono intervenuti a Macerata, lo hanno fatto per mettere il dito sulla piaga". - "Certo noi non condoniamo ciò che Luca Traini ha fatto, ma al di là della criminalizzazione e demonizzazione , ma non possiamo non dire che non avrebbe fatto quello che ha fatto se non ci fosse stato l'omicidio orrendo di Macerata". "Dobbiamo assolutamente tenere un occhio vigile su polizia e magistratura - ha aggiunto Fiore - perche' facciano il loro dovere. E mi sembra che ieri sera, dando manganellate a decine di persone, tra cui qualche rappresentante della stampa, venute ad ascoltare il nostro comizio, abbiano dimostrato di non poter reggere il confronto con una situazione di tale gravita'". Sulle prospettive del sud Fiore è chiaro “ agricoltura e piccola impresa sono l’ossatura di un Paese , in particolare del Sud, è su questo che abbiamo il dovere di investire”.