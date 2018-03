In Provincia il dibattito, ‘Quando la disabilità non è un ostacolo'

CRONACA

Mercoledì 21 Marzo 2018 - 8:32

Nel pomeriggio di ieri, nella Sala Giunta della Provincia di Catanzaro, si è svolto un importante confronto su di una tematica, sempre attuale e dibattuta: “Quando la disabilità non è un ostacolo”. Nel corso dell’evento, è stato anche presentato l’ultimo libro di Don Francesco Cristofaro “Il mio sì al Signore. Testimonianze di fede e di vita”. Il dibattito, è stato moderato da Elena Morano Cinque, Consigliera di Parità Effettiva della Provincia di Catanzaro, che in primis ha dato il “saluto” del Presidente della Provincia Enzo Bruno assente per importanti impegni, ha poi introdotto l’argomento sottolineando quanto la disabilità non debba essere considerata un problema. L’incontro, ha ribadito la Morano Cinque, nasce soprattutto per dare un messaggio di speranza in particolar modo a coloro che non riescono a lottare e reagire. Il percorso da intraprendere non sarà facile, perché includerà quella parte di società che viene sopraffatta dalla “cultura dell’indifferenza”, ancor oggi troppo evidente. La parola, è poi passata agli illustri ospiti presenti. Ad aprire l’incontro Concetta Carrozza, Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Catanzaro, che nel suo intervento ha sottolineato quanto “pari opportunità” significhi poter dare delle opportunità a tutti, creando ovviamente le dovute condizioni. Nella sua dirigenza scolastica, i ragazzi meno fortunati hanno sempre raggiunto livelli altissimi, con il supporto di persone competenti e qualificate, seguendo una “forma educativa” che ha sempre incluso in ogni attività tutti i ragazzi senza alcuna distinzione. Nel corso del dibattito, come prima espresso, Don Francesco Cristofaro parroco della Chiesa S. Maria Assunta di Simeri, ha presentato il suo ultimo libro “ Il mio sì al Signore. Testimonianze di fede e di vita” ( TAU Casa Editrice ). Il sacerdote, già attivamente impegnato in tv, in radio e curatore di varie rubriche su giornali online e cartacei, dedica parte del suo tempo anche alla stesura di libri. In quest’ultimo, dedicato al Sinodo dei giovani e quasi un proseguo del precedente “Il mio sì al Signore. Testimonianze di vita sacerdotale”, egli racconta dieci storie, intenzionalmente storie “comuni”, tranne una, la storia di Rafael ragazzo polacco, che si riferisce ad un vero e proprio miracolo. “ Nel libro – ha ribadito il sacerdote – ho voluto delineare ciò che appartiene un po’ a tutti noi, esperienze di vita comune e di speranza, che insegnano ed arricchiscono nonostante le difficoltà”. Fra le varie storie, come egli stesso ha spiegato, c’è anche quella personale che si riallaccia fortemente alla tematica del dibattito svoltosi, ovvero quella della sua disabilità poiché nato con una paresi alle gambe. Egli, oltre alle difficoltà inerenti alla malattia si troverà ad affrontare anche quelle “sociali”, ma tutto ciò verrà superato con l’aiuto del Signore, cambiando totalmente la sua vita e ritrovandosi ad essere un valido supporto per il prossimo, sia fattivamente, che con la divulgazione della “parola”. Altre storie si aggiungono, con avvenimenti che avranno risvolti più o meno dolorosi, ma, come fa notare l’autore le accomuna un filo conduttore, ovvero il Signore, colui che infonde forza e sarà un importante sostegno per affrontare le complessità della vita. A conclusione del dibattito, gli interventi di Cinzia Nava e Luciana Loprete. Cinzia Nava, Presidente della Commissione per i diritti e le pari opportunità tra uomo e donna per la Regione Calabria, ha anch’essa ribadito che la disabilità non è un ostacolo, sebbene ancor oggi non ci siano le totali condizioni per asserirlo. Sicuramente, ha affermato, i progressi sono stati notevoli, ma ancora vengono individuate delle mancanze in vari campi, a partire da quello scolastico sino ad arrivare a quello lavorativo, e proprio in quest’ultimo, nonostante ci siano per i disabili le cosiddette “categorie protette”, nella realtà sovente non vengono considerate. Ultimamente, parrebbe che le condizioni siano cambiate e si spera, pertanto, che al disabile possa essere data la facoltà di essere inserito nel mondo del lavoro, poiché ne costituisce un diritto. “ Io voglio amare la vita non per me stessa, ma per amare gli altri”, è così che Cinzia Nava conclude il suo intervento, dichiarando che il suo intento primario, è quello di battersi per i diritti ed il supporto dei disabili, a cominciare dalle barriere architettoniche che da sempre hanno rappresentato un evidente problema e proseguendo con una programmazione svolta con lo scopo di “ascoltare” chi vive in prima persona il problema. Infine Luciana Loprete, Presidente UICI ed IRIFOR Catanzaro, IAPB Calabria e FAND Catanzaro, ha affermato che certamente la disabilità non deve rappresentare un problema, soprattutto in riferimento alle “donne disabili”, poiché nella donna sovente viene vista come una “incapacità” ed in questo la società ha una funzione principale. Ha inoltre ribadito che, rappresentando una categoria, ovvero quella dei non vedenti ed in prima persona lesa da questo handicap, si adopera per rivendicarne i diritti, includendo massima attenzione verso coloro che hanno particolari sofferenze, tutto ciò con l’aiuto ed il supporto dell’Associazione. Presenti al dibattito altre importanti associazioni, quali l’Ente Nazionale Sordi, la Disability People International e la Fish Calabria, impegnate sulle problematiche della disabilità nel nostro territorio. Il confronto, che ha visto un numeroso ed attento pubblico, ha così trasmesso un importante messaggio: “disabilità”, non vuol dire “essere esclusi dalla società”, ma è uno status che deve essere coadiuvato non solo dalla propria forza di volontà, ma soprattutto da un contesto sociale che permetta di condurre una vita adeguatamente conforme a quella di coloro che sono lontani da questa condizione.

Elisa Giovene