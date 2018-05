Lottizzazioni Di Tocco, il Comune vince un altro round

CRONACA

E’ stato rigettato il ricorso di Elena Di tocco, difesa a Giuseppe Pitaro, presentato contro il Comune di Catanzaro. Si legge nella sentenza pubblicata sul sito del Tar.

In data 02.02.2015, la sig.ra Elena Di Tocco presentava al Comune di Catanzaro – Settore edilizia privata e S.U.E., un’istanza volta ad ottenere il rilascio del permesso di costruire ex art. 20 del D.P.R. n. 380/2001, per la realizzazione di un parco verde, con annesse residenze stagionali, servizi ed attività commerciali e altre attività, in un’area ubicata in Viale Crotone, nel Quartiere Lido, accatastata al fl. 96, partt. 1101, 1103 e 1105.

In data 19.07.2017 n. 68504, l’Ente comunale emetteva provvedimento negativo, a causa della mancanza delle opere di urbanizzazione.

A sostegno dell’impugnativa, la ricorrente deduce una serie di motivi, che si possono così riassumere:

violazione dell’art. 20 Legge n. 241/90, in quanto il provvedimento di rigetto in autotutela sarebbe stato adottato dopo la maturazione del silenzio assenso; esistenza delle opere di urbanizzazione (primaria e secondaria) nell’area “ZTO G5” del vigente PRG del Comune di Catanzaro, dove sono ubicati i terreni di proprietà della ricorrente, allegando, tra l’altro, un certificato comunale nel quale si dà atto dell’esistenza delle opere di urbanizzazione (prot. n. 93923 del 26/10/2015); inapplicabilità alla zona “ZTO G5” del piano attuativo approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 44 del 17.3.2006, in quanto applicabile soltanto all’area “ZTO G1”; inefficacia del predetto piano per intervenuto ritiro, con la delibera consiliare n. 87/2007 e per decorso del termine decennale, ai sensi degli artt. 16 e 17 della legge n. 1150/1942.

Si è costituito in giudizio il Comune di Catanzaro, per resistere all’avversa domanda, sostenendo che l’area oggetto del permesso di costruire rientra nella sfera applicativa del piano attuativo approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 44 del 17.3.2006, che subordina gli interventi costruttivi alla previa approvazione di un piano di lottizzazione.

A sostegno delle proprie tesi, la ricorrente ha depositato la relazione di CTU resa nel procedimento “parallelo” n. 483/2017, svoltosi dinanzi a questo stesso Tribunale e, tuttavia, successivamente definito con esito di rigetto, con sentenza n. 507/2018, appellata.

All’udienza del 30 maggio 2018, la causa è stata spedita in decisione.

LE MOTIVAZIONI DI DIRITTO

“ Occorre premettere che analoga vicenda - scrivono i giudici - è stata decisa da questo Tribunale con sentenza, sfavorevole alla ricorrente, n. 507/2018, nel proc. n. 483/2017, al cui contenuto integralmente ci si richiama.

Preliminarmente, appare quindi necessario compiere alcune considerazioni di ordine generale.

Come noto, il P.R.G. è uno strumento programmatico di pianificazione dell’intero territorio comunale, adottato dal Comune ed approvato dalla Regione.

La legge prevede la possibilità che il P.R.G. venga attuato attraverso strumenti urbanistici attuativi, finalizzati a fornire le prescrizioni di dettaglio, per l’esecuzione delle direttive contenute nel piano generale.

Tali piani attuativi, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 1150/1942, hanno un termine di efficacia massimo decennale, decorso il quale, le previsioni riamaste senza concreta attuazione diventano inefficaci, cosicché non potranno più eseguirsi gli espropri preordinati alla realizzazione delle opere pubbliche e delle opere di urbanizzazione primaria, né si potrà procedere all’edificazione residenziale, salva la possibilità di ulteriori costruzioni coerenti con le vigenti previsioni del piano regolatore generale e con le prescrizioni del piano attuativo, che per questa parte ha efficacia ultrattiva, non verificandosi una situazione paragonabile a quella della c.d. “zona bianca” (ex multis, cfr. Cons. Stato n. 4144/2017).

TERRENI CLASSIFICATI COME ZTO G5

Nel caso di specie, i terreni di proprietà della Di Tocco, classificati dal vigente P.R.G. come zona “ZTO G5”, risultano compresi nel perimetro del piano particolareggiato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 44/2006 (“Piano attuativo in variante al Piano Regolatore Generale – Zona G – Comparto tra Fiume Alli e Quartiere Giovino”) che, anche nell’area “ZTO G5”, impone il previo piano di lottizzazione.

La soggezione al piano di lottizzazione la si ricava non solo dal fatto che l’intitolazione del verbale della conferenza di servizi sul piano attuativo si riferisce all’intera zona G e non solo alla zona G1 (come potrebbe sembrare dalle prime righe del testo), ma anche dal fatto che la delibera di approvazione, sebbene al suo interno menzioni solo la zona G1, nel dispositivo fa inequivoco riferimento all’intera zona G.

D’altro canto, non è senza significato la circostanza per cui la stessa ricorrente ha presentato il proprio progetto proprio allo scadere del termine di efficacia del piano.

Il piano, inoltre, non è stato ritirato dall’Amministrazione comunale con la delibera consiliare n. 87/2007, avente carattere meramente ottativo e non dispositivo.

Nondimeno, il piano particolareggiato del 2006 risulta ad oggi inefficace, per decorso del termine decennale.

Pertanto, alla luce delle regole sopra indicate, l’area in esame, si trova sottoposta ad una duplice tipologia di prescrizioni: quelle contenute nelle N.T.A. del P.R.G. – e, in specie, nell’art. 62, che prevede la possibilità di effettuare interventi edilizi diretti mediante D.I.A. o concessione edilizia, semplice o convenzionata – e quelle contenute nella parte del piano attuativo avente efficacia ultrattiva.

A tal proposito, osserva il collegio come, tra le prescrizioni di zona ultrattive di un piano attuativo decaduto, «rientra anche il dimensionamento dei cosidetti standard urbanistici, disciplinato dal D.M. n. 1444 del 2.4.1968 e perciò anche la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui agli artt. 3, 4 e 5 del citato D.M. n. 1444 del 2.4.1968, destinate ad assicurare alla collettività, insediata in una determinata parte del territorio comunale, un livello di qualità della vita adeguato, anche se dopo il decorso del periodo di efficacia decennale non sono più validi i vincoli, preordinati all’espropriazione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, previste dal piano, ma non attuate nell’arco di 10 anni» (cfr. T.A.R. Basilicata n. 99/2012).

CON UN PIANO DECADUTO I PERMESSI A COSTRUIRE POSSONO ESSERE RILASCIATI SOLO SE RISPETTANO LA PIANIFICAZIONE

Inoltre, è pacifico che, a fronte di un piano decaduto, i permessi di costruire possono essere rilasciati soltanto se, non discostandosi dalle previsioni del P.R.G., rispettino altresì la disciplina di linea fondamentale ed essenziale della pianificazione attuativa, atteso che, per questa parte, lo stesso conserva efficacia ultrattiva; in questo caso, quindi, in caso di iniziativa edilizia singola, l’urbanizzazione va valutata con riferimento al comparto e non limitatamente all’area di cui al progetto (cfr. Cons. Stato n. 6170/2007, n. 5471/2008 e n. 5251/2013; T.A.R. Campania, Salerno, n. 488/1997 e n. 6682/2009; T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 1986/2015; T.A.R. Abbruzzo, L’Aquila, n. 810/2014; T.A.R. Lazio, Latina, n. 367/2006).

Ne deriva quindi che, anche in adesione alle valutazione del C.T.U. nel proc. n. 483/2017, applicando i parametri contemplati dal piano attuativo del 2006, il lotto non possiede tutti i requisiti per il rilascio del titolo edilizio.

Se così è, la mancanza dei requisiti di edificabilità del terreno, come dianzi esposti, rende dunque inutilizzabile il modulo procedimentale del silenzio assenso, che può operare solo laddove sussistano tutti i presupposti richiesti dalla normativa urbanistica, fra cui la conformità urbanistico-edilizia degli immobili (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 3 aprile 2017 n. 1776).

In definitiva, il ricorso dev’essere respinto in ogni sua parte, poiché infondato.

Le spese del giudizio possono essere compensate, stante la complessità della questione trattata.

