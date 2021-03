Oggi cucino io-terra mia va alla scoperta del morzello

Un viaggio che conoscere meglio la pietanza per eccellenza della gastronomia catazarese: il morzello. Appuntamento in prima visione per giovedì prossimo 25 marzo alle 15. Monitor presenta una puntata speciale di Oggi cucino io-terra mia condotta ovviamente dal nostro chef per passione Fernando Nisticò. Il programma sarà disponibile sulla nostra home e su Facebook-pagina ufficiale di Catanzaroinforma. In alto il promo.