Aiutami a credere, dall’8 dicembre disponibile il nuovo eBook di don Francesco Cristofaro

“Aiutami a credere” è il primo eBook di Don Francesco Cristofaro, un’emozionante storia per il #natale2020. Disponibile dall’8 Dicembre solo sul sito www.donfrancescocristofaro.it. La copertina è un dono dell’artista Massimiliano Ferragina.

I protagonisti sono Marco, sedici anni che a causa della morte del suo migliore amico, perde la fede, si allontana dalla Chiesa. Conosce Andrea, quattordicenne, costretto a vivere le sue giornate in una sedie a rotelle. Questa amicizia farà succedere qualcosa di veramente speciale. In copertina la croce, alta ma luminosa.

“La croce di Cristo è la nostra salvezza – dice don Francesco Cristofaro- essa nella nostra vita, a volte e pesante, difficile da portare. Solo la fede e l’aiuto dei fratelli fanno percepire il pese più leggero. Ma la croce è luminosa perchè Cristo da quella croce ci ha salvati e redenti. Il colore dei protagonisti è rosso, colore dell’amore. l’Amore salva il mondo. C’è l’azzurro come il Cielo per ricordarci che siamo fatti tutti per il Cielo. Lo dobbiamo solo volere”.