Addio a Tonino Bevacqua sindacalista appassionato e perbene

Improvviso lutto nel mondo del sindacato, e ospedaliero si è spento all’età di sessantatre anni Antonio Bevacqua.

La notizia, di questa mattina, si è immediatamente diffusa a macchia d’olio lasciando senza parole parenti, amici e colleghi.

Anni di battaglie sindacali quelle di Antonio Bevacqua detto “Tonino” per gli amici e colleghi del sindacato. Una vita spesa al fianco dei lavoratori nel sindacato che dirigeva come ex segretario Regionale CISL. Simpatico, cordiale, tenace.

Di lui ci ricordiamo affermano la Yacoubi, e Franco Maltese entrambi segretari territoriali Uilfpl comparto e Dirigenza le battaglie gli alloggi popolari e quella al fianco dei lavoratori.