Don Ivan Rauti : “Le date e gli orari sono importanti nella misura in cui mantengono il senso di una festa, non ne esprimono l’essenza”

Il post di Don Ivan Rauti, parroco catanzarese, è diventato in pochi minuti un tormentone. Si introduce nella discussione aperta sulle celebrazioni religiose del Natale. Tra il serio ed il faceto, tra il sottilmente polemico e il vagamente ironico Don Iva sul suo profilo Facebook dice e non dice, sopiega e non spiega la pretestuosità di un dibattito che fa perdere di vista l’essenza del Natale.

La Messa di mezzanotte non esiste.

È solo un’espressione convenzionale.

Esiste il formulario della Messa della Notte del Natale del Signore…che va celebrata nelle ore serali (i Papi, da decenni, forse da secoli, la celebrano alle 21.00).