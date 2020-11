Via libera a iter per venti nuovi vigili urbani al Comune di Catanzaro

Il Comune ha indetto un concorso per l’assunzione di venti vigili urbani. Con determina, la cui data è quella di oggi, l’ente dà il via all’iter concorsuale per reclutare nuovi istruttori di vigilanza, categoria C. Il termine di presentazione delle domande è fissato al trentesimo giorno da quando avverrà la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Autorizzato il bando, seguiranno, quindi, le procedure per l’avvio della fase di registrazione e invio delle istanze su apposita piattaforma on line di cui l’amministrazione darà comunicazione.