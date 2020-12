Calabria zona Arancione, luci ed ombre delle nuove disposizioni nella puntata di Monitor

Calabria zona arancione dalla scorsa domenica. Riaperti i negozi e, nella nostra città, anche le scuole fino alla terza media che erano rimaste chiuse per un’ordinanza sindacale del sindaco Abramo dallo scorso 12 novembre. Restano ancora tante limitazioni per alcuni settori. Ma come stanno vivendo i catanzaresi questa nuova fase? Ospite di Davide Lamanna nella nuova puntata di “Monitor”, in onda alle ore 16, il presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Daniele Rossi, con il quale si discuterà delle misure messe in campo per sostenere le imprese in sofferenza e, più in generale, della questione “Calabria” che gli ultimi accadimenti hanno portato all’attenzione nazionale. In collegamento via Skype il presidente della Confcommercio Calabria Centrale Pietro Falbo e Silvia Crispino, delegata responsabile del Coordinamento Calabria dell’associazione Genima – Genitori in rete.

Inoltre il punto di vista dei commercianti di Catanzaro e Soverato grazie ad alcuni contributi curati da Mariateresa Rotundo e montati dal regista della trasmissione, Giuseppe Cristiano.

Riflessioni e domande, come sempre, attraverso la nostra pagina facebook, saranno moderate da Ugo Palmerino.