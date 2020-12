Pontili del porto secondo lotto, Navylos si aggiudica l’appalto

Sarà ancora la Navylos a gestire i Pontili galleggianti del porto di Catanzaro. A stabilirlo ieri la commissione di gara che ha proceduto all’apertura delle buste e all’assegnazione del servizio per il secondo lotto in via provvisoria, per come stabilito dalla normativa. Al momenti di bandire la gara l’amministrazione comunale aveva ritenuto improcrastinabile l’utilizzazione, anche parziale, del porto turistico ed un uso ordinato dello specchio acqueo e dell’intero ambito portuale allo scopo di ormeggiare in sicurezza le unità navali da diporto e da pesca, e aveva indicato quale data di attivazione delle nuove concessioni il primo marzo 2021.