Citriniti ancora presidente regionale Fidasc

Francesco Citriniti riconfermato presidente regionale della Federazione Italiana di armi sportive da caccia in carica per il quadriennio 2021/2025 : l’ha deciso oggi l’assemblea regionale elettiva della Fidasc, riunita a Catanzaro nei locali del Coni Point Catanzaro, nella sede del comitato provinciale, per il rinnovo delle cariche regionali.

Il curriculum di Citriniti

Catanzarese, impiegato nel mondo delle armi, sposato con due figli, Francesco Citriniti, ufficiale di gara altamente specializzato Fidasc, entra in fidasc nel 2009 e nel quadriennio 2009-2012 ricopre il ruolo di vice presidente vicario del consiglio provinciale di Catanzaro e nel successivo quadriennio di Presidente del consiglio provinciale di Catanzaro e segretario Regionale Calabria al fianco del Presidente Regionale Polopoli Smeraldo, nel 2012 eletto a Presidente regionale ed è stato riconfermato oggi dall’assemblea regionale elettiva all’unanimità con un totale di 26 voti su 26 società presenti con diritto di voto, ovvero il 100 per cento della forza votante.

Francesco Citriniti ha maturato una lunga esperienza sul campo, che l’ha portato a raggiungere il vertice della Federazione in ambito Regionale, grazie a un impegno costante su tutto il territorio a stretto contatto con la “base”.

Il nuovo consiglio direttivo

Insieme a lui eletto il nuovo consiglio regionale composto da: Stefano Alfieri, Cimino Giuseppe, Caroleo Cesare, Neri Francesco Rocco, Oliveri Giuseppe, Di Salvo Giuseppe, Anile Luigi, Gabriele Elia, ed infine le due rappresentanti in quota rosa Scorza Palmalisa , Pettinato MariaRosaria, espressione di tutte le cinque provincie calabresi.

Gli altri eletti

Nei giorni scorsi l’assemblea Regionale di categoria ha espressamente eletto i seguenti rappresentanti: Atleti : Filippo Neri di Rc ,Luigi Chiappetta di Cosenza; Tecnici: Valentini Piera di Crotone.

Insomma ancora una volta la Fidasc Calabria ha dimostrato di essere unita perché come dice il presidente Citriniti