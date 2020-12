Celebrazioni dell’Immacolata, ingressi contingentati in chiesa e diretta alle 10.45 su Catanzaroinforma.it

L’emergenza Covid non ferma alcune tradizioni, anche se inevitabilmente sono adeguate al momento. Ecco perché Catanzaroinforma, come accaduto nei mesi del primo lockdown, ha deciso di non lasciare soli i fedeli l’8 dicembre, giorno della festività dell’Immacolata. Con la regia di Giuseppe Cristiano, i collegamenti curati da Davide Lamanna e Giulia Zampina e con il coordinamento editoriale di Riccardo Di Nardo, a partire dalle 10.45 dell’8 dicembre sarà trasmessa in diretta l’intera celebrazione della festività, che per Catanzaro ha un significato particolare, essendo l’Immacolta Patrona della città che per sua intercessione fu liberata dalla peste.

Il programma religioso

Il programma religioso ha previsto la messa dell’Aurora dell’8 dicembre che è stata celebrata alle 6:15, mentre il solenne pontificale presieduto dall’arcivescovo con l’offerta del cero votivo da parte del sindaco della Città, inizierà alle 11.

Ancora una volta, 100 posti numerati da un contapersone all’ingresso, dove vigileranno i volontari delle Associazioni carabinieri e polizia di Stato. L’organizzazione della giornata è stata coordinata dall’Arciconfraternita dell’Immacolata e il gruppo storico Catanzaro come sempre darà il suo contributo alla giornata. Al termine della Messa l’Arcivescovo offrirà la classica corona di fiori alla Stele posizionata all’esterno della Basilica con il supporto fondamentale dei vigili del fuoco.