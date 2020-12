La celebrazione per l’Immacolata Concezione. Rivedi la diretta di Catanzaroinforma

Solo cento persone ammesse in chiesa a causa delle restrizioni Covid, in migliaia davanti a pc, tablet, smart tv, smartphone. Catanzaroinforma ha portato oggi in diretta nelle case dei catanzaresi e non solo sparsi in città, in Italia, nel mondo, le sentite celebrazione della ricorrenza dell’Immacolata Concezione. La Santa Messa celebrata dall’arcivescovo Metropolita di Catanzaro-Squillace Vincenzo Bertolone dalla Basilica dell’Immacolata è stata trasmessa in diretta con i collegamenti curati da Davide Lamanna e Giulia Zampina, la fotografia di Antonio Moniaci la regia di Giuseppe Cristiano.

Al termine della Messa l’Arcivescovo ha offerto la classica corona di fiori alla Stele posizionata all’esterno della Basilica con il supporto fondamentale dei vigili del fuoco. Nei video inclusi in questa pagina la Santa Messa integrale e il momento dell’omaggio alla stele della Madonna che è seguito alla funzione.