Successione alla Curia di Napoli, Don Mimmo Battaglia ancora nella terna di Papa Francesco

La notizia era circolata già da tempo, poi in qualche modo si è raffreddata, ma ora alla vigilia di questo Natale, l’indiscrezione torna prepotente a circolare. Sabato i Vescovi italiani incontreranno Papa Francesco, ed in quella circostanza uno degli argomenti di discussione potrebbe essere la successione in alcune Diocesi per raggiunti limiti di età degli attuali reggenti. E Napoli, certamente tra le Curie più importanti di Italia, aspetta il nome del successore del Cardinale Sepe, andato oltre i limiti consentiti grazie alla deroga concessagli nel 2018.

Il modus operandi di Papa Francesco suggerisce tanta prudenza e molti condizionali. Il Capo della Chiesa Cattolica ha abituato tutti a colpi di scena imprevisti. Ma torna con molta insistenza il nome di Don Mimmo Battaglia come possibile successore del cardinale Crescenzio Sepe. La voce circola già all’interno degli ambienti ecclesiastici e tra la stampa specializzata che attende qualcosa di più di una conferma ufficiosa.

La terna di papa Francesco per la Curia di Napoli

Il nome di Don Mimmo Battaglia, è in una terna in cui ci sono anche Luigi Vari, 63 anni, arcivescovo di Gaeta dal 21 aprile 2016, dal 2003 cappellano di Sua Santità e Giuseppe Sciacca, 65 anni, dal 2016 segretario del Supremo tribunale della Segnatura apostolica. Don Mimmo Battaglia, 57 anni, è vescovo dal 24 giugno 2016, consacrato da Monsignor Bertolone a Settembre dello stesso anno, ora guida la diocesi di Cerreto Sannita.