Celebrazioni per Santa Lucia, sabato e domenica le Messe alla Chiesa del Rosario

In questo tempo di nebbia che , con le parole di Ezechiele , si potrebbe paragonare ai “ giorni nuvolosi e di caligine “ , giorni in cui è facile dubitare sulla strada da percorrere e , di conseguenza disperdersi , la figura della Santa Martire Lucia , insegna che , se si cancella la fede in Dio , viene a spegnersi fatalmente la speranza .

Con queste parole Don Andrea Perrelli introduce le celebrazioni per Santa Lucia che quest’anno si sposteranno dalla chiesa di San Rocco a quella del Rosario.

“La Santa della Luce e della carità , ci ottenga di camminare con la stessa energia che testimoniò dinanzi a Pascasio , per compiere quel cammino che , in quest’ora buia , si riassume in un vaccino di fede che apre varchi di speranza, guardando al futuro , pellegrini dell’Assoluto .

Sabato 12 e domenica 13 dicembre le Celebrazioni Liturgiche in onore di S. Lucia , si terranno nella Chiesa del Rosario , per la “pandemia”, essendo la Chiesa di San Rocco piccola a contenere i devoti della Martire Siracusana , con il seguente orario :

Gli orari delle celebrazioni

Sabato 12 Dicembre III Domenica di Avvento , Vigilia della festa :

Ore 17,00 S. Rosario

Ore 17,30 S.Messa vespertina del sabato sera.

Domenica 13 Dicembre III di Avvento nel ricordo di Santa Lucia , Sante Messe ore :

8,30-9,30-11,00-12,30

Ore 17,00 S.Rosario

Ore 17,30 S.Messa e preghiera alla Santa della Luce .

(Foto d’archivio)