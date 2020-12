Al Cimitero di via Paglia la Messa di Natale sarà celebrata il 24 dicembre alle 15,30

“Per valori ed antiche tradizioni, i tuoi cari in Cielo ti aspettano giovedì 24 Dicembre, nel nostro Cimitero, alle ore 15:30, per la Celebrazione della S. Messa vespertina nella Vigilia, Valevole per la Solennità del Natale. Il Signore Gesù continua e continuerà a offrire la sua luce, l’unica che scioglie il gelo del peccato”. Con queste parole Don Andrea Perrelli, cappellano del cimitero di Catanzaro, comunica l’orario della Santa Messa di Natale prevista per giorno 24 in via Paglia.

“Maria e Giuseppe, -continua Don Andrea Perrelli- che hanno vissuto la drammaticità quotidiana, ci facciano vivere questo Natale più sacro e più povero, come evento che ci tocca e ci cambia. Il tenero pargoletto, definito da Giovanni Papini ‘l’implacabile Amore’ ci ripete: ‘ Non abbiate paura.’ È lui solo, che è l’Alfa e l’Omega, a dare la piena garanzia a queste parole, dove da un cielo trapunto di stelle, ‘ogni attimo è carico di eterno. È la grazia che chiedo per tutti voi, con i “viatori del Cielo”, nell’Eucaristia che celebreremo”