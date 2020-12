Prisèbbiu cchi ssi mòtica, così i ricordi scaldano il cuore nei giorni di festa (VIDEO)

Nel tempo della nostalgia e della festa, in un momento in cui tutto appare più difficile, sono i ricordi a scaldare il cuore. E spesso i ricordi sono album da sfogliare, per ricordare chi non c’è più, o per ricordarci di come non siamo più. E’ quello che accade guardando il video dell’associazione Trambìa che ripropone una voce popolare catanzarese testimone e protagonista del proprio tempo. Una specie di teatrino in cui, assieme alla grotta circondata dai pastori, venivano rappresentati i luoghi, le stratificazioni sociali e i personaggi più in vista della città.

La ricostruzione risalente al 1790

Un presepe, risalente al 1790, che si muoveva tra sacro e profano, con confusione di epoche e costumi, non certo realizzato in chiesa, ma nei cosiddetti “bassi”, dove liberamente si poteva dare sfogo a facili parodie, ad allusioni pungenti ed a satire politiche, secondo uno spirito prettamente catanzarese.

I copioni cui si fa riferimento nel video sono quelli utilizzati tra il 1910 e il 1912 quando cala definitivamente il sipario su una rara pagina di teatro popolare.

Il prisèbbiu della Trambìa offre la possibilità di godersi, in questi giorni in cui siamo costretti a rimanere in casa, tra riso e sorriso, un gradevolissimo spaccato di una Catanzaro d’altri tempi con il quale si intende anche omaggiare il compianto Ciccio Viapiana, attore e regista catanzarese, che nel Prisèbbiu cchi ssi mòtica ha egregiamente curato la direzione artistica.

(GUARDA IL VIDEO)