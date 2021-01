La nebbia ferma la partita del Catanzaro, ma anche il tempo nel capoluogo

2004 e 2006. Sono queste le due circostanze, prima di oggi, in cui a Catanzaro una partita fu rinviata per nebbia. E stasera il paesaggio urbano risulta tanto insolito, quanto, a suo modo, suggestivo. In mattinata la temperatura ha toccato i 20 gradi, ma l’umidità era già percepibile ed in serata il centro storico della città si presentava così. I colori giallorossi delle opere installate davanti il Cavatore, unica macchia di colore in una serata di inizio anno nebbiosa e grigia.