Bb Green Project, l’ecobonus a portata di mano

Il Decreto Rilancio, come è noto, ha introdotto il cosiddetto Superbonus: una detrazione del 110% sulle spese sostenute per chi effettuerà interventi, entro il 31 dicembre 2022, di isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e riduzione del rischio sismico nei propri condomini o abitazioni singole. Una grande opportunità ma l’iter da seguire e la documentazione da produrre può scoraggiare molti, soprattutto quando si ha poco tempo a disposizione.

Per evitare di lasciarsi sfuggire un’occasione del genere, nasce BB Green Project, l’agenzia che si occupa di Ecobonus 110% con una formula senza pensieri: niente stress e, soprattutto, zero spese e zero anticipi!

BB Green Project è in grado di offrire la gestione totale della complessa pratica tecnica–amministrativa–finanziaria e della messa in opera: sopralluogo e consulenza, progettazione, richiesta e gestione delle autorizzazioni comunali, delle autorizzazioni Agenzia delle Entrate, della cessione del credito con General Contractor, cantierizzazione, installazione e collaudo.

Il progetto si avvale di partnership con aziende prestigiose, come NWG, leader nel fotovoltaico.

BB Green Project mette a disposizione i suoi Energy Broker e consulenti per consentire di sfruttare ottimamente e gratuitamente l’Ecobonus 110%.

