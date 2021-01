Gadget personalizzati: buoni motivi per scegliere i portachiavi

Quando si è in cerca di prodotti promozionali da offrire ai propri clienti, una delle soluzioni che vale la pena di prendere in considerazione è rappresentata senza dubbio dai portachiavi personalizzati. Basti pensare a quanto sono diffusi questi accessori per capire che l’idea avrà di sicuro successo. D’altro canto, chiunque può avere la necessità di un portachiavi: quindi scegliere questa tipologia di articolo come gadget da regalare vuol dire essere certi di andare incontro ai gusti di tutti i clienti. Certo è che bisogna essere in grado di trovare i portachiavi migliori a questo scopo.

Quando regalare un portachiavi personalizzato

Regalare portachiavi personalizzati potrebbe essere una ottima idea per chi ha da poco inaugurato un esercizio commerciale e ha bisogno di farsi conoscere. Insomma, una soluzione di questo tipo è, prima di tutto, un messaggio pubblicitario efficace. I portachiavi con logo fanno sì che le persone tengano sempre a portata di mano e sott’occhio il brand che si desidera promuovere, magari insieme con i recapiti dell’attività. Chiaramente, la proposta del portachiavi è ancora più azzeccata per quelle attività che hanno a che fare, in modi diversi, con le chiavi: si pensi, per esempio, a un’agenzia immobiliare, ma anche a una concessionaria per auto. In questo caso si potrebbe pensare di fornire un portachiavi non solo ai clienti che concludono un affare, ma anche a quelli che si limitano a chiedere delle informazioni.

Le migliori soluzioni da ricordare

In occasione di una ricorrenza importante o anche solo in vista di una festività, un’idea regalo destinata a essere molto apprezzata è appunto quella di un portachiavi personalizzato. Si tratta di un omaggio in apparenza semplice ma che è in grado di coniugare il massimo della praticità con la bellezza dei sentimenti. I destinatari del dono con tutta probabilità useranno quel portachiavi sempre, da quel momento in avanti, e così ogni volta avranno in mente e nel cuore la persona che ha avuto un pensiero, in apparenza semplice ma in realtà molto profondo, nei loro confronti.

La diffusione del marchio

Qualunque specialista di marketing può testimoniare quanto possa essere utile decidere di ordinare e di comprare dei portachiavi personalizzati online quando lo scopo che si intende raggiungere è quello di migliorare la diffusione di un marchio. Seguendo questa strada, per altro, si ha l’opportunità di scegliere gli accessori che si preferiscono e con le caratteristiche che si ritengono più opportune tenendo conto non solo della vision aziendale, ma anche degli obiettivi che ci si propone di raggiungere e del target di riferimento. Al tempo stesso, è possibile essere certi che i portachiavi abbiano tutte le peculiarità necessarie a favorire la memorabilità del marchio, con l’indicazione dei recapiti o la stampa di un logo.

I vantaggi offerti dall’incisione laser

La tecnica che si ritiene più adatta per personalizzare oggetti come i portachiavi è l’incisione laser, che è in grado di offrire numerosi benefici: i risultati che ne derivano, infatti, non sono solo eleganti e caratterizzati da una resa estetica impeccabile, ma vantano anche standard di precisione molto elevati e, soprattutto, durano a lungo nel tempo. I portachiavi si dimostrano gadget perfetti per persone e potenziali clienti di tutte le età. La praticità e la versatilità sono due dei tratti distintivi di questi oggetti, che se ben curati a livello estetico possono risultare anche accessori raffinati. Per esempio, si potrebbe optare su un modello in ecopelle o in pelle.

Dove ordinare i portachiavi personalizzati

Per ordinare online con facilità portachiavi personalizzati scegliendoli in un ampio assortimento di prodotti si può navigare sul sito di gadget365.it, che permette di trovare gadget di ogni genere, in grado di soddisfare tutte le richieste. La selezione di partner e fornitori compiuta da Gadget365 è estremamente accurata, e assicura ai clienti la possibilità di trovare prodotti di qualità al prezzo più conveniente. Tutto ciò dipende, tra l’altro, dalla partnership avviata con aziende asiatiche, in virtù della quale vengono gestite quantità significative a prezzi bassi.

Gadget senza età

Essendo gadget senza età, non ci si deve preoccupare se i portachiavi personalizzati verranno dati in omaggio a ragazze o ragazzi, ovviamente a condizione che si parli sempre di prodotti di qualità e di pregevole fattura. Immaginando, per esempio, di voler personalizzare un portachiavi per una fascia di pubblico under 30, si può decidere di giocare con i colori o di trovare altre soluzioni che si rivelino molto originali sul piano estetico, magari in linea con i trend del momento. Basta poco per avere a disposizione un portachiavi di stile, comodo da usare ma anche bello da vedere: un accessorio da sfoggiare con orgoglio, come se si trattasse di un orologio o di un bracciale.

I portachiavi con la foto

In questa rassegna di soluzioni che vale la pena di prendere in considerazione non possono mancare i portachiavi con le foto. D’altro canto non è detto che siano solo le aziende ad aver bisogno o intenzione di regalare un gadget di questo tipo. Online si possono trovare accessori personalizzati per tutte le esigenze e per qualsiasi occasione. Un innamorato, per esempio, potrebbe richiedere l’inserimento di una foto a cui aggiungere una dedica romantica, e in men che non si dica avrà a disposizione un regalo originale per la persona che ama. Su scala più ampia, la stessa soluzione può essere adottata per le bomboniere di un battesimo o di un matrimonio, con l’inserimento di una foto ricordo.

Il catalogo di Gadget365

Nel catalogo di Gadget365 ci sono così tante proposte di portachiavi personalizzati che si ha solo l’imbarazzo della scelta dovendo decidere per quali optare. Uno dei più venduti, per esempio, è il portachiavi Teddy, con un orsacchiotto in poliestere dotato di maglietta stampabile. Una soluzione più tecnologica è rappresentata dal powerbank Span, dotato di batteria al litio: lo si può usare per ricaricare un sacco di dispositivi, dai lettori MP3 agli smartphone. È munito di un anello portachiavi che impedisce di smarrirlo. Ancora, ecco il portachiavi Tapei con mini torcia dotata di luce led bianca, senza dimenticare Housy, un portachiavi a forma di casa che è ideale per le agenzie immobiliari, realizzato in metallo con copertura in nickel lucido. Infine, una menzione è doverosa per Bibarel, portachiavi in similpelle e metallo, e per Industrial, un altro portachiavi con luce led.