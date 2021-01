100 anni e non sentirli, auguri a nonna Giulia

Quante storie ci possono essere in un’unica vita? Tante. Quelle viste, quelle raccontate, quelle vissute.

Quanta storia c’è in una donna che compie 100 anni? Infinita. Infinita perché lei è ancora qui con la sua voglia di festeggiare, circondata dall’amore dei suoi cari. Infinita perché è una storia che continua nei suoi figli, nei suoi nipoti ed in tutto quel mare d’amore in cui ha vissuto e che ha dato.

Nonna Giulia Perri compie 100 anni, all’anagrafe, ma ognuno dei giorni che ha vissuto vale il doppio per ciò che è riuscita a fare e a dare. Perché ciò che si condivide in realtà moltiplica tutto il resto.

E così a Nonna Giulia, nata a Decollatura un secolo fa, arrivano gli auguri di tutta la famiglia, e di quegli amici che da lei si sono fatti adottare e dal suo affetto e dalla sua voglia di vivere si sono fatti travolgere.