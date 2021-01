Nisticò: “Secondo i dati forniti dal Comune la città dovrebbe avere una dotazione idrica come Milano e Parigi. I conti non tornano”

di Francesco Nisticò*

Le continue interruzioni del servizio idrico di Catanzaro pongono il problema dell’ammodernamento della rete idrica cittadina e della sua alimentazione. Opportunamente sui media, ultimo su Catanzaroinforma, l’Amministrazione comunale tramite i suoi dirigenti tecnici ha illustrato la complessità del sistema idrico con le problematiche connesse.

Storicamente, la questione si è manifestata con una minore disponibilità di risorsa segnatamente nei periodi estivi e amplificata dalle perdite e dalla vetustà della rete idrica dovendo precisare che la sua struttura è rimasta, nelle sue articolazioni, sostanzialmente la stessa da più di trenta anni. Poco, negli ultimi decenni, è cambiato.

Né la contemporanea diminuzione di popolazione che si è verificata si è accompagnata ad una maggiore disponibilità di risorsa giacché gli usi civili e quelle delle attività produttive, accompagnandosi alle perdite in rete e all’impoverimento delle fonti di approvvigionamento, neutralizzano, il vantaggio costituito dal minor numero di utenti.

Necessariamente, trattandosi di acquedotti, la questione va divisa in due parti distinte ma interconnesse: le adduzioni e la distribuzione.

Per quanto riguarda le adduzioni fino all’ultimo dopoguerra Catanzaro era alimentata dagli acquedotti del Guerriccio (acquedotto silano), del Visconte e del Sansinato (le sorgenti di questo acquedotto si trovano nella galleria delle FS del Sansinato e alimentavano la stazione delle ferrovie di Lido e poi la parte medio alta dell’abitato di Gagliano). Queste ultime due adduzioni del Visconte e del Sansinato sono state da decenni soppresse, rimanendo efficiente solo quella della Sila. Con l’istituzione della CASMEZ venne realizzato l’impianto del Corace con i pozzi che prelevano l’acqua dalla falda subalvea del torrente e successivamente alla realizzazione della diga sul Passante, in attuazione del PS (Progetto Speciale idrico) 26, viene realizzata la presa sul fiume Simeri, che in concorso con la captazione della subalvea del Fiume Alli, alimentano l’impianto di Santa Domenica.

Sono i sollevamenti contestualmente alla precarietà della adduttrice Simeri a costituire la maggiore criticità del sistema idropotabile di Catanzaro

Del sistema acquedottistico attuale solo quello Silano è a caduta mentre l’adduzione Simeri-Alli e quella del Corace sono a sollevamento. Sono proprio questi sollevamenti contestualmente alla precarietà della adduttrice Simeri a costituire la maggiore criticità del sistema idropotabile di Catanzaro. Tali problematiche sono costituite dalle continue e sistematiche rotture della condotta Simeri, dai costi dell’energia elettrica necessari per i sollevamenti, dalla implicazione ambientale, con particolare riguardo ai pozzi del Corace, con l’abbassamento e la salinizzazione della falda. Va in tutto questo considerata la reale disponibilità della risorsa che per ragioni varie è diminuita ma che non può essere controllata in quanto l’arrivo nei serbatoi cittadini non è monitorato con adeguati strumenti di misura e controllo. In ogni caso va tenuto conto che, con una dotazione di 250 litri per abitante giorno qual è quella ottimale assegnata alla Città, dovrebbero essere sufficienti circa 260 litri di acqua al secondo, considerando una popolazione di circa 90mila abitanti.

I dati che vengono forniti dalla Amministrazione comunale nell’articolo apparso di recente su “Catanzaroinforma” forniscono una portata in arrivo pari a circa 500 litri al secondo che con la dotazione assegnata dovrebbero essere sufficienti a servire una popolazione di 173000 abitanti, più del doppio della attuale popolazione residente a Catanzaro. I conti non tornano.

La Città, stando ai dati esposti dal Comune dovrebbe avere una dotazione idrica, altissima, di 480 litri per abitante giorno, più o meno quella di Milano o di Parigi.

La Città, stando ai dati esposti dal Comune dovrebbe avere una dotazione idrica, altissima, di 480 litri per abitante giorno, più o meno quella di Milano o di Parigi. Le cause di tali incongruenze sono due: le perdite idriche dovute alle rotture e della vetustà della rete e soprattutto la insufficiente disponibilità della risorsa. Le portate in arrivo ai serbatoi sia dal sistema silano sia da quello del Simeri ma anche dal Corace sono inferiori, come già detto, per cause varie, a quelle nominali esposte nella illustrazione della Amministrazione comunale.

Sul funzionamento della rete, sulle misure e gli interventi da intraprendere per il suo miglioramento e la sua razionalizzazione sarebbe opportuno che l’Amministrazione comunale riguardasse gli studi compiuti sulla problematica delle rete idrica interna, dal prof. Colosimo e dallo stesso Ufficio Tecnico comunale attraverso il coinvolgimento di due ingegneri esterni, che, negli anni 70-80 hanno minuziosamente studiato la rete idrica di Catanzaro proponendo soluzioni che se fossero state attuate avrebbero sicuramente prodotto risultati ottimali. Tali particolari aspetti potranno essere approfonditi a parte, interessando adesso porre attenzione alla questione dell’approvvigionamento idrico, delle “adduzioni” ovvero degli acquedotti esterni che recapitano la risorsa idrica nei serbatoi cittadini.

La generale diminuzione degli apporti sorgentizi della Sila, dell’abbassamento della falda subalvea del Corace con le conseguenze di natura geologica, geotecnica ed ambientale che comporta, la precarietà storica, oramai, del sistema Simeri- Alli – S.Domenica sono già elementi che dovrebbero portare non solo l’Amministrazione Comunale, quanto più, in generale, la politica ad individuare una alternativa, stabile, sicura e ambientalmente sostenibile anche in considerazione del costo economico che la comunità sostiene per la fornitura dell’energia elettrica necessaria per i sollevamenti.

Il sistema Corace assorbe circa 7 milioni di Kwh, il sistema S.Domenica assorbe 6 Milioni di Kwh, l’Alli basso 3 milioni di Kwh annui. In definitiva per far funzionare il sistema dei sollevamenti occorrono ogni anno 16 milioni di Kwh.

In sintesi la precarietà del sistema acquedottistico che si manifesta con le rotture continue della adduzione Simeri, le pesanti conseguenze ambientali che comporta, il procrastinarsi dell’emungimento della subalvea del Corace, il pesante dispendio di energia elettrica impiegata per i sollevamenti, gli alti costi di gestione, a mio avviso, implicano la definizione dell’alternativa all’attuale sistema di approvvigionamento.

Per inciso, anche la Città di Lamezia soffre degli stessi problemi: eccessivi sollevamenti, preoccupante abbassamento e salinizzazione delle falde.

L’alternativa o meglio la soluzione dei problemi dell’approvvigionamento idrico di Catanzaro (e anche quelli di Lamezia) possono essere risolti solo con la realizzazione della diga sul Melito.

L’alternativa o meglio la soluzione dei problemi dell’approvvigionamento idrico di Catanzaro (e anche quelli di Lamezia) possono essere risolti solo con la realizzazione della diga sul Melito. Non ci sono altre strade. Potrebbe essere un utile terreno di impegno per la politica ora che pare manifestarsi una concreta disponibilità della Unione Europea a venire incontro alle problematiche finanziarie del Paese. É possibile pensare che questa circostanza possa essere una opportunità per la politica, in vista delle elezioni regionali e comunali includendo la realizzazione di questa grande struttura nei suoi programmi col coinvolgimento della nuova Autorità Idrica Calabrese.

*Ingegnere idraulico