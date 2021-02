Giornata del Malato, domani nella chiesa del Monte Santa Messa celebrata dall’Arcivescovo

Domani 11 febbraio, Memoria di Nostra Signora di Lourdes, Giornata del Malato, alle ore 18 nella Chiesa del Monte dei Morti e della Misericordia Monsignor Vincenzo Bertolone Arcivescovo Metropolita celebrerà la Santa Messa, con la partecipazione dell’Unitalsi e operatori sanitari.

La Madonna che splende sul campanile del Duomo e della città – scrive don Andrea Parrelli Rettore della chiesa del Monte – sembra dirci:

Non disperdetevi nella banalità dei giorni, non chiudete il vostro orizzonte su quello che è prevedibile, calcolabile, programmabile: in ‘ogni attimo è carico di eterno’ guardate in altro! Tutta la terra è piena della gloria di Dio”.