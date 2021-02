La Parrocchia S. Pio X ospita la Venerata immagine in pellegrinaggio in tutta Italia

In occasione del 190esimo anniversario della medaglia miracolosa e del sessantesimo anniversario della sua Fondazione la Parrocchia San Pio X ospita fino a domani sabato 27 febbraio la Venerata immagine in pellegrinaggio in tutta Italia. Questi gli appuntamenti a cura del gruppo Volontari Teresa Santoro Carolei.

Ecco gli appuntamenti di sabato 27 febbraio. Ore 8 Santa Messa, a seguire Adorazione eucaristica, ore 12 Recita dell’Angelus e Santo Rosario, ore 15 omaggio dei bambini alla Madonna, ore 16 Adorazione eucaristica, ore 18 Messa Solenne e partenza della Venerata immagine.

Din Franco Isabello