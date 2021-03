Fuoco amico di una parte della maggioranza tenta di colpire Cz Servizi. Il blitz fallisce e la società sarà ricapitalizzata

Nessuna ipotesi di messa in liquidazione per la Catanzaro Servizi. E questa è la prima buona notizia per i lavoratori e le loro famiglie. Forse anche la più importante che mette a tacere la ridda di voci che si erano inseguite nelle ultime 24 ore. La lettura di un verbale redatto dall’organo tecnico dirigenziale, che non aveva fatto altro che prendere atto delle criticità evidenziate dal Mef sui conti della partecipata, da parte del dirigente del settore, aveva prestato il fianco ad un gioco di Palazzo che aveva forzato più su valutazioni politiche amministrative che sul resto.

In sostanza qualche consigliere comunale, di maggioranza, per quanto Palazzo De Nobili abbia una maggioranza cangiante più del tempo di marzo, aveva paventato e fatto circolare l’ipotesi di una messa il liquidazione della partecipata al solo fine probabilmente di ottenere, causa forza maggiore, un cambio al vertice.

Operazione che l’assessore Ivan Cardamone e lo stesso sindaco Abramo hanno bloccato sul nascere. Già ieri sera il sindaco, interpellato da Catanzaroinforma, aveva escluso l’ipotesi di liquidazione della società, oggi Ivan Cardamone ribadisce e rinforza il concetto: “L’errore formale contenuto nella delibera di Consiglio comunale che nelle intenzioni aveva approvato la ricapitalizzazione per 580.000 euro, ma nella sostanza ha parlato di ripianamento dei debiti (impossibile per legge n.d.r) è stato già corretto. Il socio unico ha sottratto alcuni servizi alla partecipata, ma contestualmente si è impegnato a ricapitalizzare, cosa che avverrà nella prossima assemblea che il sindaco si è impegnato ad convocare a breve. Nessun pericolo – conclude Cardamone sollecitato da Catanzaroinforma – per i lavoratori e per l’operatività della società”.

Il blitz del fuoco amico quindi sembra essere fallito. Almeno per ora. Almeno non colpirà i lavoratori della Catanzaro servizi.