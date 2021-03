Non solo una Chiesa, ma un complesso parrocchiale. A via Fares si lavora ad un progetto condiviso

Un complesso parrocchiale. Qualcosa che non sia solo una chiesa, che mantiene comunque il suo ruolo centrale anche come luogo fisico, ma una sala polivalente, un’area all’aperto. L’esperimento, già provato e riuscito nel quartiere Giovino, con la congiunzione di due realtà diverse, ora viene riproposto a Via Fares, dove ieri alcuni residenti hanno preso parte all’incontro tenutosi nei locali adibiti a parrocchia, per dare avvio ad un progetto condiviso che termini il prossimo 31 luglio con un documento che costituirà la base per il bando che la Diocesi dovrà poi pubblicare per la realizzazione del progetto complessivo.

Un progetto condiviso che metta al centro fede e socialità

Un principio di democrazia e partecipazione che i residenti hanno apprezzato e che sperano di implementare, sul quale chiedono a molti di ritrovarsi con un contributo di idee e risorse al fine di realizzare qualcosa che sia davvero inclusivo per una comunità tanto ampia quanto variegata che ha bisogno, oggi più che mai, di punti di riferimento anche fisici dove esprimere la spiritualità, la fede ma anche il bisogno di socialità, un osservatorio privilegiato da cui osservare tutti i cambiamenti di una comunità che muta e che ha bisogno di accoglienza.

Gli incontri continueranno, così come la possibilità di offrire il proprio contributo di idee attraverso gruppi di lavoro che si formeranno in questi mesi. All’incontro di ieri era presente il parroco don Vincenzo Moniaci.