Il torrente Fiumarella non sfocia più in mare

Non sfocia più in mare il torrente Fiumarella che attraversa il quartiere Lido di Catanzaro. La sabbia, infatti, ha completamente bloccato il flusso d’acqua sotto le arcate del ponte che attraversa il quartiere.

Il modesto corso d’acqua, al momento, ristagna aldilà della nuova striscia di spiaggia. L’insolita situazione, che ha completamente cancellato la foce del fiume, impedisce al torrente il suo naturale sbocco in mare, con il conseguente cattivo odore, che permane da alcuni giorni nella zona interessata dall’acqua stagnante non proprio salubre. Ci si chiede a cosa sia dovuto il fenomeno e se non sia il caso di intervenire per attenuare il cattivo odore, ripristinando il naturale corso del fiume.