A Pentone una mimosa per ogni donna

Comunicare con i fiori. L’ha fatto oggi Pentone in occasione della giornata internazione della donna. Bellissimi rametti di mimose sono stati distribuiti su tutto il territorio comunale.

Ancora protagonista lo staff dell’Assessorato comunale alla gentilezza con a capo l’ assessora Anna Pullano .

Assegnate, inoltre, le primule della gentilezza alle donne del paese che, durante la loro vita, si sono distinte attraverso il volontariato, l’attività sociale e la reciprocità.

Tra le primule, un riconoscimento è andato a Ines Tarantino che per anni ha operato da volontaria nella locale Caritas, oltre ad altre signore che si sono sempre dimostrate sensibili e attente ai bisogni altrui.

Tra mimose e primule, Pentone indica le virtù delle donne, celebrando l’8 marzo per ricordare le lotte che le donne hanno dovuto affrontare per fare sentire la loro voce.