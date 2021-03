Domani 160 anni dall’Unità d’Italia, l’iniziativa Facebook del comune di Pentone

Domani, mercoledì 17 marzo, ricorrono i 160 anni dall’Unità d’Italia: Pentone non dimentica una data che fa memoria e rammenta quanti hanno dato financo la loro vita pur di unire il nostro paese.

Domani, il primo cittadino Vincenzo Marino e Vittorio Daniele, professore politica economica Magna Grecia Catanzaro , dialogheranno, in diretta Facebook, sulla storia del progresso del nostro paese e sulle differenze tra nord e sud che ancora permangono.

Ha scritto il giovane sindaco di Pentone: “Non potevamo non celebrare questa ricorrenza, nonostante la pandemia e nonostante una memoria storica che con il passare del tempo sta diventando sempre più corta. Un appuntamento per offrire spunti di riflessione e insieme uno spaccato di 160 anni per una nazione ancora molto giovane. Guardare al passato quindi per scoprire il presente e cercare di pensare al futuro con ritrovato ottimismo.”

A Pentone, la storia è maestra di vita e non un solo giorno all’anno.