Fratelli d’Italia, Gioventù Nazionale e circolo Alter in piazza per i 160 anni dell’unità d’Italia

Fratelli d’Italia insieme a Gioventù Nazionale e il circolo Alter sono scesi in piazza a ricordo del 160° anniversario dell’unità d’Italia.

“Questa mattina – comunicano con una nota – nel pieno rispetto delle regole anti covid una rappresentanza di iscritti e militanti sono scesi in piazza Matteotti, fronte la statua dei caduti, simbolo della nostra identità e dei valori patriottici.

Striscione in mano e tricolori al vento, per l’iniziativa nazionale “Le radici della memoria”.

Vista l’importanza che ricopre questa statua simbolo – è la proposta – chiediamo all’amministrazione comunale che venga al più presto data la giusta attenzione, iniziando dall’installazione al pennone della bandiera tricolore, dando così rispetto ai nostri padri, che morirono per l’Italia”.