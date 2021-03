Il piccolo miracolo che avviene all’interno della sigaretta elettronica: i segreti del vapore

Quando si sente parlare di sigaretta elettronica ci si riferisce ad un dispositivo utile a creare un’esperienza inalatoria che rassomigli il più possibile a quella del fumo di tabacco.

Ma a che scopo?

La missione dell’e-cig è quella di fornire ai tabagisti un’alternativa meno nociva agli effluvi ricchi di catrame, monossido di carbonio e tutte le altre sostanze tossiche e cancerogene contenute all’interno delle sigarette classiche.

Siamo nel 2021, è giunto il momento di dare una netta virata alla cattiva abitudine del fumo, che porta alla morte per tumore circa 93.000 persone all’anno solo nel nostro paese, come si può leggere nell‘ articolo del Ministero della Salute sulla Giornata Mondiale senza Tabacco 2020 .

La sigaretta elettronica nasce dunque non per un uso hobbystico, ma da una reale esigenza delle nazioni di ridurre il danno causato dal fumo di tabacco combusto. A più di 10 anni dal lancio sul mercato, i suoi numeri sono cresciuti a dismisura, così come la tecnologia che sta dietro le produzioni delle grandi e piccole imprese.

Ma com’è riuscita l’e-cig a raggiungere tale successo tra gli utenti? Per capirlo al meglio, è bene conoscerla un po’ più da vicino.

Come funziona una sigaretta elettronica: la nascita del vapore.

Un vaporizzatore personale (PV) può avere varie forme e dimensioni, ma il principio base che accomuna tutti i device è quello della trasformazione degli e-liquid in vapore.

Ciò avviene all’interno della camera di vaporizzazione del dispositivo, laddove risiede una resistenza elettrica detta anche coil. In linea generale si può pensare ad una bobina di filo metallico avvolta a spirale, che al momento opportuno viene attraversata da una scarica di corrente elettrica.

Il materiale di cui è fatta la coil non è un metallo qualsiasi, ma per la sua costruzione vengono impiegate apposite leghe che offrono una data opposizione al passaggio della corrente. Questo fa sì che il materiale si arroventi e vaporizzi istantaneamente il liquido a contatto, veicolato fino alle spire per mezzo di un materiale assorbente, nella maggior parte dei casi cotone organico.

Dunque, i cosiddetti e-juice vengono immessi nel serbatoio dell’e-cig in forma liquida ma escono fuori in forma aerea, il vapore.

Per ottenere un risultato più simile possibile a quello del fumo, che abbia dunque una certa corposità e persistenza, è necessario utilizzare delle soluzioni diverse dall’acqua. Le basi neutre per sigaretta elettronica sono infatti composte per lo più da glicole propilenico e glicerina vegetale, solo in alcuni casi accompagnati da una piccola percentuale di acqua bidistillata (priva di minerali e metalli).

A seconda delle loro percentuali, le due componenti possono influenzare e modulare la quantità di vapore prodotto, il suo sapore e la sua persistenza. Il gusto in sé deriva invece da essenze concentrate di tipo alimentare, i famosi aromi per sigaretta elettronica, che addizionati alla miscela conferiscono sapori sopraffini alla svapata.

Quanti tipi di sigarette elettroniche esistono?

Se chiedessimo a 100 persone che non svapano di disegnare una sigaretta elettronica, probabilmente ci ritroveremmo di fronte a 100 raffigurazioni differenti. Questo accade perché i dispositivi vaporizzanti possono avere aspetti molto diversi l’uno dall’altro, così come varia la loro funzionalità.

Le tipologie principali di e-cig sono fondamentalmente due:

Pod mod e sistemi all in one (AIO)

Kit composti da box mod e atomizzatore

Le pod sono caratterizzate da fattezze molto contenute, peso piuma e alta facilità di utilizzo, poiché nascono per fornire la massima comodità all’utente. Possono avere forma tubolare o rettangolare piatta, ma la loro peculiarità sta nel fatto che la camera di vaporizzazione è una cartuccia di plastica usa e getta, alla quale talvolta è legata una coil inseparabile (questa combo è detta pod).

Allo stesso modo, le sigarette elettroniche all in one sono dotate di un atomizzatore proprietario (sempre usa e getta) che non può essere intercambiato con altri, ma rispetto alle pod raggiungono livelli di potenza e dimensioni maggiori. Questi sistemi necessitano di apposite resistenze pre-fatte di forma cilindrica, in gergo chiamate head coil.

Per quanto riguarda i kit composti da box e atom, parliamo invece di sigarette elettroniche altamente personalizzabili, poiché le due parti che le compongono sono indipendenti l’una dall’altra e dotate di un attacco universale (510). In questo modo il vaper ha la possibilità di scegliere una qualsiasi big battery ed abbinarvi l’atomizzatore che preferisce, sia esso rigenerabile o non rigenerabile.

Ma che significa tutto ciò?

Atomizzatori rigenerabili e non rigenerabili: cosa sono e in che modo differiscono tra loro.

Un atomizzatore entry level funziona in linea di massima con head coil, così da garantire all’utente una buona funzionalità, abbinata alla comodità di utilizzo e alla rapidità di sostituzione della stessa. Questo genere di hardware è chiamato non rigenerabile, poiché una volta esaurita l’efficacia della resistenza, essa dovrà essere cambiata con una nuova, pronta all’uso dentro un blister del tutto simile a quello delle classiche pastiglie.

Esistono però anche dei modelli di atomizzatore rigenerabile, nei quali la coil viene costruita artigianalmente dal vaper con:

Filo resistivo

Cotone da vape

Si tratta di sistemi adatti ai vaper più navigati, che armati di coil jigger (asta metallica di vari diametri che si utilizza per avvolgere il filo in spire) e buona volontà, creano di propria mano la resistenza desiderata. In base al diametro interno della bobina, al materiale di cui è fatto il filo e al numero di spire realizzate, la coil avrà un valore resistivo diverso e restituirà, dunque, un vapore differente.

Con l’esperienza, le applicazioni per smartphone di supporto, le letture sui blog di sigarette elettroniche e le conversazioni nei gruppi social, si può tranquillamente arrivare all’utilizzo degli atom rigenerabili in breve tempo. Anche qui, poi, si apre un ulteriore mondo di sottocategorie che si avrà modo di scoprire nel tempo:

Sistemi bottom feeder (BF): in cui il serbatoio non è all’interno dell’atom ma nella box.

Tubi e box meccaniche: dispositivi senza sistema di regolazione del voltaggio, a scarica diretta.

Genesis: atom rigenerabili di vecchia concezione, in cui il cotone viene sostituito dalla mesh, un reticolo metallico a maglia fine che si arrotola su sé stesso e funge da assorbente per i liquidi svapo.

Insomma, per chi ha voglia di far diventare la sigaretta elettronica un vero e proprio hobby ci sono tantissime possibilità di intrattenimento!

Considerazioni finali sulla sigaretta elettronica: il ruolo della nicotina.

Qualunque sia la tipologia di e-cig utilizzata, dalla più basic alla più professional, lo scopo del vaping è quello di sostituire il fumo, notoriamente dannoso per l’uomo, e fornire un’alternativa di minor impatto sul nostro organismo.

Finora non si è parlato di nicotina, ma non per caso. Questa componente del tabacco è infatti un elemento nocivo per la salute, che porta il consumatore alla dipendenza fisica e psicologica.

Nei liquidi per sigarette elettroniche la nicotina può essere presente o meno, a discapito del vaper e in ogni caso con un limite massimo di 20 mg/ml. Ciò consente ai tabagisti di effettuare il passaggio dal fumo al vapore elettronico senza il trauma della carenza di nicotina, calibrandone il quantitativo in modo da evitare crisi di astinenza.

Nel tempo, la sua presenza può e dovrebbe essere gradualmente ridotta, con l’obiettivo finale di arrivare allo zero, così da eliminare l’ultima sostanza dannosa del tabacco dalla propria vita e godere degli aromi puri dell’e-cig.