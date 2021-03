Festa di San Giuseppe, domani Messa al cimitero di via Paglia

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Don Andrea Perrelli, cappellano del Cimitero di via Paglia, in vista della festività di San Giuseppe

“Pace a te che entri in questo Camposanto domani venerdì 19 Marzo, festa di San Giuseppe, in quest’anno giubilare a Lui consacrato, per vivere insieme ai tuoi Cari in Cielo, la Santa Messa che sarà celebrata in loro suffragio alle ore 15:30.

Il Patrono della Chiesa Universale, degli Agonizzanti e della Buona Morte, dei Papà, sembra dirci che Il virus, che stiamo combattendo e che cerchiamo con ogni mezzo di arginare, abbia seminato non solo malattia e morte, ma un male più oscuro, una paralisi dello spirito, una sospensione della vita, uno scoraggiamento e un senso di impotenza. La breve presenza fra queste tombe possa farti sperimentare che cerchiamo un significato alla vita, all’impegno, alla morte! E Gesù, in ogni attimo è carico di eterno, ci rende pronti per ogni opera buona. Caduti in una valle oscura, forse potremo essere come una stella che sa alzare lo sguardo in alto”.