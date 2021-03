Dal Vivarium Cassiodoreo al Codex Purpureus Rossanensis, il cammino di don Maurizio definito da Bertolone: “Prete leale”

Dal Vivarium cassiodoreo al Codex Purpureus Rossanensis. In mezzo un cammino fatto di studi, di parrocchie in centri importanti come quello di Girifalco, o la guida di un santuario dedicato a quella Madonna, Santa Maria delle Grazie di Torre di Ruggiero , a cui affidare una quotidianità che da oggi sarà certamente diversa. È questo il cammino di don Maurizio Aloise, 52 anni tra un mese esatto, che Papa Francesco ha voluto Vescovo ed in particolare, dal prossimo 12 giugno alla guida della Diocesi di Rossano -Cariati. Prima ancora, il 13 maggio, don Maurizio sarà ordinato nella Concattedrale di Squillace. Ed è proprio di Squillace l’origine di Don Maurizio Aloise, a ricordarlo Monsignor Vincenzo Bertolone, Arcivescovo della diocesi di Catanzaro- Squillace, che si è rammaricato di non aver potuto ricevere l’annuncio Vaticano proprio in quel Comune che, a causa della pandemia, resta isolato.

Nella Basilica dell’Immacolata tanti comunque i cittadini di Squillace ed il consigliere di minoranza Oldani Mesoraca.

E tanta anche l’emozione nel momento dell’annuncio letto dal Nunzio apostolico e quando Monsignor Bertolone prende la parola, ricordando con quanta benevolenza Papa Francesco continui a guardare a questa terra di Calabria e alla Diocesi di Catanzaro – Squillace, dove, in dieci anni sono stati ordinati ben due vescovi, Don Mimmo Battaglia a giugno del 2016, ora Vescovo di Napoli e oggi Don Maurizio Aloise.

E proprio don Mimmo Battaglia e Monsignor Antonio Cantisani, che nel 1995 ordinò don Maurizio, hanno fatto giungere, se pur da lontano il loro abbraccio al neo Vescovo.

Monsignor Bertolone, che don Maurizio lo ha voluto al suo fianco anche come vicario generale della Curia, ha sottolineato la lealtà ed il rigore che hanno contraddistinto l’opera pastorale di colui che oggi si prepara a guidare la Diocesi che gli verrà affidata. Fino a ieri, giorno in cui ha svolto le mansioni di presidente a Fondazione Betania.