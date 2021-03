Monitor speciale, viaggio nel morzello. Segue un documentario a più voci sul piatto tipico catanzarese

Una puntata speciale di Monitor per celebrare la pietanza per eccellenza di Catanzaro: il morzello. Appuntamento oggi alle ore 15. La prima parte del programma sarà in studio.

Con il conduttore Davide Lamanna ci sarà in studio Fernando Nistico lo chef per passione di Catanzaroinforma che introdurranno una puntata speciale di Oggi cucino io Terra mia, che sarà una sorta di documentario a più voci dedicato al nostro piatto tradizionale e che si concluderà con la preparazione da parte di Fernando Nisticò di una ricetta originale. Il montaggio del servizio speciale sarà curato da Tonino Minicelli.

All’interno dello speciale di Monitor che precederà come detto la messa in onda del documentario anche un vox populi realizzato da Daniela Amatruda che ha chiesto cos’è, per i catanzaresi, il morzello.