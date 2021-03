Girifalco, una cerimonia simbolica e sobria per M’Illumino di Meno 2021

“Sono un piccolo seme che messo nella terra, grazie all’acqua e al sole può germogliare … Lasciami! Non calpestarmi…In me è nascosta l’eternità”. È questa la frase, scritta da Pierpaolo Sorrentino (1B) scelta dal Circolo Legambiente Girifalco ed apposta sulla panchina green realizzata dalla Pro Loco Girifalco (con il tocco artistico di Rocco Stranieri; la vernice è stata donata da Francesco Migliazza) in occasione di “M’illumino di meno 2021”, la Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili a cui l’Amministrazione Comunale ha inteso aderire anche quest’anno. La panchina è stata collocata nel cortile dell’Istituto Comprensivo “A. Scopelliti” di Girifalco.

Alla simbolica cerimonia, svoltasi nel rispetto delle normative anti Covid, hanno preso parte le docenti Rosa Anna Defilippo e Angelina De Stefani, gli studenti che hanno partecipato all’iniziativa in rappresentanza di tutta la scuola, il baby sindaco Nausica Cimino, il presidente del Circolo Legambiente Girifalco Domenico Giampà, il presidente della Pro Loco Girifalco Paolo Migliazza con Carlo Sergi.

I rappresentanti delle associazioni e della scuola sono intervenuti nel corso della presentazione introdotta dalla prof. Defilippo con a seguire gli interventi del sindaco Pietrantonio Cristofaro, del vicesindaco Alessia Burdino e del consigliere comunale con delega alla P.I. Delia Ielapi; presente, anche, il consigliere comunale con delega ai Lavori Pubblici Vincenzo Olivadese.

Nel corso della cerimonia il baby sindaco ha consegnato al sindaco l’ECO CODICE, il decalogo di 10 buone regole pratiche. I lavori si sono conclusi con gli interventi del baby sindaco Nausica Cimino e di Pierpaolo Sorrentino che ha illustrato e spiegato il significato della frase apposta sulla panchina. Tutte le frasi elaborate dagli studenti della scuola secondaria di primo grado sono state pubblicate sui canali social del Comune ed inviate a Radio 2 e Caterpillar.

La manifestazione, seppur rimodulata in base alle disposizioni anti Covid 19, si è aperta al mattino con la pubblicazione del terzo capitolo di “Girifalco racconta Girifalco”; la breve video narrazione, realizzata in collaborazione con la Pro Loco, ha avuto come protagonista Samuele Vallone, giovane inventore di energia rinnovabile. In serata, a partire dalle ore 19, sono state spente le luci su corso Roma.