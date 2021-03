Messa delle Palme sul piazzale del San Giovanni, la bellezza del momento aumenta il rammarico per quel cancello chiuso e quell’area che spesso diventa parcheggio

Ritrovarsi come comunità cristiana alla celebrazione per la domenica delle Palme, nel pieno ancor di una pandemia, e ad un anno da quella preghiera solitaria e carica di disperazione di Papa Francesco in piazza San Pietro, è certamente una cosa che fa ben sperare.

Che la domenica delle Palme, almeno nel capoluogo calabrese, sia stata addolcita da uno splendido sole è una cosa che ha scaldato non solo i corpi.

Che i catanzaresi abbiano potuto godere di tutto ciò all’aperto sul Piazzale del San Giovanni, grazie all’iniziativa di Don Francesco Brancaccio è una cosa che rallegra, anche per tutti i motivi detti prima, ma forse, a mente fredda un pò rammarica.

Rammarica perché quel cancello chiuso da un grosso lucchetto e quel piazzale trasformato in parcheggio negli altri giorni della settimana ferisce un po’ nell’orgoglio e nel senso di appartenenza.

Non si tratta di aprire un dibattito su quanto sia stato giusto o su cosa abbia portato alla città la presenza dell’alta scuola di formazione della Magna Graecia nei locali del complesso monumentale del San Giovanni.

Ci sarà sempre chi la vedrà in maniera opposta a qualcun altro e questo in fondo va bene anche così.

Ma ciò che oggettivamente non può passare e, l’esempio di oggi lo ha dimostrato chiaramente, è che uno spazio pubblico, recuperato con fondi pubblici, venga tenuto chiuso e non fruibile a chi in fondo era destinato, la cittadinanza.

Di più, rammarica che venga trasformato in parcheggio privato e una comunità, numericamente superiore almeno, debba chiederne la concessione per poterne fruire.

E anche la personalizzazione dei luoghi, che passa attraverso ringraziamenti pubblici (ovviamente fatti in buona fede) o attraverso l’uso, non contestualizzato, degli aggettivi possessivi utilizzati riferendosi alle istituzioni, non fa altro che svuotare i contenitori della sostanza che realmente hanno e riempirli spesso di sola aria.

Quando, come oggi, si incontra la bellezza, anche solo di un momento, purtroppo ci si rende conto della “bruttezza” di altri momenti trascorsi e ci si chiede “perché non può essere sempre tutto facile e bello come ora?”

Domanda a cui forse qualcuno un giorno, con i fatti e le piccole azioni quotidiane, potrà dare una risposta.

(foto tratta dal profilo Facebook della Parrocchia di San Giovanni battista a Catanzaro)