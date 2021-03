Scenari post Covid, Briciole di speranza e vicinanza a chi soffre. I dieci anni di Monsignor Bertolone alla guida della Diocesi

Più in là. Ma anche Tunnel, guerra, distanziazione, casa. Sono alcune delle parole che Monsignor Bertolone, arcivescovo metropolita della Diocesi di Catanzaro- Squillace, ha scelto per disegnare gli “Scenari post- Covid” che è anche il titolo del suo ultimo libro. Parole magiche, è la formula scelta come sotto titolo per spiegare ciò che ancora non si riesce a capire Gli scenari Post Covid è stato dato alle stampe nel mese di marzo, preceduto da un altro libro scritto da Monsignore, fresco di anniversario per i dieci anni alla guida della Diocesi di Catanzaro.

Il precedente lavoro di Monsignor Bertolone, in una ideale continuazione con il precedente, si intitola Briciole di speranza … per guardare oltre. L’arcivescovo prende a base pensieri di personaggi del passato, e li trasmette come fossero appunti di un personale diario, con tanto di data, attualizzandoli. Potrà sorprendere trovare la citazione di Clint Eastwood nel libro di un Vescovo, ma neanche più di tanto se la frase, “ SE vuoi una garanzia comprati un tostapane” è riferita a tutte quelle difese travolte dalla Pandemia e dai dubbi che ne sino seguiti. Briciole, seminate su un sentiero, a voler ricordare un’antica fiaba, da percorrere per ritrovare la strada di casa.

Non una casa che sia solo luogo fisico, ma una casa che sia il Cristo della croce e Dio della Resurrezione.

E la settimana Santa per Monsignor Bertolone è iniziata con un obiettivo dichiarato nei fatti, portare briciole di speranza laddove c’è sofferenza.

Nei giorni scorsi due celebrazioni, una all’ospedale Pugliese di Catanzaro e l’altra al Ciaccio e poi la via Crucis in mezzo ai ragazzi ospiti del Centro calabrese di solidarietà. Quel centro che “fu” di Don Mimmo Battaglia, oggi vescovo di Napoli, e dove viene si tracciato un sentiero, quello per ritrovare la libertà dalla più odiosa delle schiavitù, quella dalla dipendenza.

Anche quella del 2021 sarà una Settimana Santa particolare, ma, volendo disegnare uno Scenario Post Covid migliore di quello passato e seminare speranza, potremmo dire che già il fatto di avere la possibilità di ritrovarsi comunità la rende un po’ meglio di quella del 2020.